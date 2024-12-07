遊迪士尼 南加居民享優惠 1天1園區玩到飽67元 3天套票199元

迪士尼樂園對南加居民推出優惠套票。（取自Disneyland Resort網頁）

南加迪士尼 樂園將對本地居民提供優惠票價，一天一園區玩到飽67美元，三天套票199元，可分天進場，但不得退票與營利轉售，有效期間為2025年1月1日至5月15日。「Park Hopper」與「Lightning Lane Multi Pass」需另外加價。

迪士尼樂園（Disney land）與迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）這次回饋鄉里的特價活動只限南加居民，購票與入場都須身分證，居住地點的郵遞區號在90000至93599間。同時，某些特定日期可能特別難以預約，迪士尼建議儘快選定日期。

南加成人的優惠套票區分為：

・3天、1天1園區，199美元；

・3天的Park Hopper套票289美元；

・3天、1天1園區，加Lightning Lane Multi Pass，295美元；

・3天，加Park Hopper與Lightning Lane Multi Pass，385美元。

購票可上網「disneyland.disney.go.com/offers-discounts/southern-california-tickets-2025」

3歲至9歲的小孩則自2025年1月7日起可享最低50美元的一日一園區優惠，另外也可以買兩天或三天，以及加購「Park Hopper」與「Lightning Lane Multi Pass」，使用期限為5月20日。

不同時間買的票可以合在一次行程中用完；但套票限第一次入園後的13天內用完。另外，因為「Kids' Special Offer Ticket」保留的入園數有限，因此越早預約越好。

迪士尼度假村（Disneyland Resort）同期間也會提供南加居民特別優惠，園區內旅館的連續四天的普通與住宿最高可省25%，「Disney's Grand Californian Hotel & Spa」、「Disneyland Hotel」與「Villas at Disneyland Hotel」四天最高可省20%，「Pixar Place Hotel」則為10%。目前可預約的時間為2025年1月7日至3月20日。