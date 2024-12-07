我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「賭輸了」 陳文茜肺腺癌復發：願老天給體力完成未竟之事

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

遊迪士尼 南加居民享優惠 1天1園區玩到飽67元 3天套票199元

編譯胡立宗／綜合報導
迪士尼樂園對南加居民推出優惠套票。（取自Disneyland Resort網頁）
迪士尼樂園對南加居民推出優惠套票。（取自Disneyland Resort網頁）

南加迪士尼樂園將對本地居民提供優惠票價，一天一園區玩到飽67美元，三天套票199元，可分天進場，但不得退票與營利轉售，有效期間為2025年1月1日至5月15日。「Park Hopper」與「Lightning Lane Multi Pass」需另外加價。

迪士尼樂園（Disneyland）與迪士尼加州冒險樂園（Disney California Adventure）這次回饋鄉里的特價活動只限南加居民，購票與入場都須身分證，居住地點的郵遞區號在90000至93599間。同時，某些特定日期可能特別難以預約，迪士尼建議儘快選定日期。

南加成人的優惠套票區分為：

・3天、1天1園區，199美元；

・3天的Park Hopper套票289美元；

・3天、1天1園區，加Lightning Lane Multi Pass，295美元；

・3天，加Park Hopper與Lightning Lane Multi Pass，385美元。

購票可上網「disneyland.disney.go.com/offers-discounts/southern-california-tickets-2025」

3歲至9歲的小孩則自2025年1月7日起可享最低50美元的一日一園區優惠，另外也可以買兩天或三天，以及加購「Park Hopper」與「Lightning Lane Multi Pass」，使用期限為5月20日。

不同時間買的票可以合在一次行程中用完；但套票限第一次入園後的13天內用完。另外，因為「Kids' Special Offer Ticket」保留的入園數有限，因此越早預約越好。

迪士尼度假村（Disneyland Resort）同期間也會提供南加居民特別優惠，園區內旅館的連續四天的普通與住宿最高可省25%，「Disney's Grand Californian Hotel & Spa」、「Disneyland Hotel」與「Villas at Disneyland Hotel」四天最高可省20%，「Pixar Place Hotel」則為10%。目前可預約的時間為2025年1月7日至3月20日。

Disney 迪士尼 南加

上一則

麻疹患者現蹤洛杉磯國際機場 旅客有感染風險

下一則

鑰匙掉入下水道 華人用強力磁鐵撈回 專家建議多招自救

延伸閱讀

與羅晉攜女遊迪士尼 唐嫣粉色穿搭被笑「又甜又土」

與羅晉攜女遊迪士尼 唐嫣粉色穿搭被笑「又甜又土」
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
女性薪資較低 迪士尼願以4325萬和解

女性薪資較低 迪士尼願以4325萬和解
花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋

花不到5萬 佛州夫妻買迪士尼淘汰木屋改建成溫馨小屋
財經簡訊

財經簡訊
腦筋急轉彎2...票房熱+串流成長 迪士尼第4季財報優於預期

腦筋急轉彎2...票房熱+串流成長 迪士尼第4季財報優於預期

熱門新聞

2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控