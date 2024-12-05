橙縣最大養生社區 獲挹資4.7億 可緩解長者住宿問題

The James養生社區預想圖。（JLL提供）

房地產媒體CoStar報導，橙縣 近28年首見的養生社區獲得4億7300萬美元資金挹注，共350戶的單位可望緩解橙縣快速增加的長者住宿問題。

「The James」社區位在爾灣Gates Avenue 1001號，面積達3英畝。其中210個單位為單人使用，110個單位供需要照料者，30個單位則為失憶照護房。套房與兩臥房平均837平方呎。

由建商JLL 負責的社區，對街就是大型商場「The District at Tustin Legacy」，交通上也鄰近I- 5、I-405，離「Irvine Spectrum Center」、「Hoag Hospital Irvine」、「 Orange County's Great Park」、「John Wayne Airport」也不遠。

4億7300萬美元的資金來自「Harbert South Bay Partners」、「Lamb Properties」、「Momentum Senior Living」與「P3 Foundation」等營利與非營利機構，JLL稱之為「營利與非營利合作的最佳範例」。

全美而言，每天有1萬人超過65歲，年增率44%，遠高於美國人口5%的年增率，因此Walker & Dunlop報告指出，長者居住問題將越趨重要，新建案也應勢而增。

特別是橙縣的長者增加速度又高於南加 平均，養生社區的需求更為明顯。加州 政府統計，橙縣2020年60歲以上的比例為21%，在「The James」開工後的第35年，橙縣年長人口將由67萬人增加至114萬人，占總人口36%。