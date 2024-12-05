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DAVILLAGE籃球慈善賽 感恩節獻愛心

記者楊青／拉朋地報導
DAVILLAGE籃球慈善比賽1日在拉朋地體育館登場，來自聖蓋博谷的多支華人籃球隊通過友誼比賽為教師籌款，做運動，獻愛心，為感恩節畫上完美句號。（記者楊青/攝影）
DAVILLAGE籃球慈善比賽1日在拉朋地體育館登場，來自聖蓋博谷的多支華人籃球隊通過友誼比賽為教師籌款，做運動，獻愛心，為感恩節畫上完美句號。（記者楊青/攝影）

DAVILLAGE籃球慈善比賽1日在拉朋地體育館登場，來自聖蓋博谷的多支華人籃球隊通過友誼比賽為教師籌款，做運動，獻愛心，為感恩節畫上完美句號。

當天的慈善籃球賽由台灣知名運動品牌DAVILLAGE、加州公路巡警局（CHP）聯合主辦，多家華人企業特別組隊共襄盛舉，吸引聖蓋博谷眾多籃球愛好者前往觀看和助陣，為運動員加油。

比賽召集人、DAVILLAGE品牌代表鄭駿餘（Jerry Cheng）表示，今年是第五年舉辦慈善籃球賽，為社區籌款，很高興得到越來越多華人企業和運動愛好者的熱烈響應，幫助老師們獲得更好更多的資源，為下一代提供更好的教育。他表示，此次籃球賽募集的善款，將全部捐贈到慈善組織國際創意教育聯盟（International Creative Class Alliance），並通過他們將善款提供給優秀和敬業的老師們，推動教育改進；同時也希望通過比賽的平台將籃球運動推廣出去，尤其在感恩節期間組織這個美好的活動，以愛心和感恩的心回饋社區，非常開心。

當天的慈善比賽緊張激烈，高潮迭起，贏得現場觀眾陣陣掌聲。佳信貸款公司代表Kelly Chao表示，他們公司當天來了九位運動員，都是貸款經紀人，大家雖然是第一次來打球，而且只經過三次配合訓練，但都全力以赴。他表示，籃球需要團體合作，他們平常的工作也有很多合作，大家像家人一樣，工餘常常一起打足球和高爾夫，運動大大拉近了大家的距離。

工業市電子產品物流企業ATEAM solution也組隊參加本次慈善比賽，公司代表王大宇表示，他們已是第五年參加慈善籃球賽，每年都有更多的隊伍參加，更強的對手比賽，非常開心。

eXp realty隊代表Jack Tsai表示，他們也是第五年參加慈善籃球賽，力所能及捐款回饋社區，也希望由此拋磚引玉，未來能有更多企業參加這個活動。

結果激烈角逐，最後由Furniture of America贏得冠軍，eXp Realty奪得亞軍，PTBA抱回季軍。

鄭駿餘表示，比賽不僅展現了大家對籃球比賽的參與熱情，更展現了社區的團結與愛心。他表示，DAVILLAGE運動品牌也透過這次活動，宣告正式進入北美市場，未來將繼續為社區活動與慈善公益添磚加瓦。

結果激烈角逐，最後由Furniture of America贏得冠軍，eXp R...
結果激烈角逐，最後由Furniture of America贏得冠軍，eXp Realty奪得亞軍，PTBA抱回季軍。（記者楊青/攝影）
結果激烈角逐，最後由Furniture of America贏得冠軍，eXp R...
結果激烈角逐，最後由Furniture of America贏得冠軍，eXp Realty奪得亞軍，PTBA抱回季軍。（記者楊青/攝影）

華人 貸款 聖蓋博

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