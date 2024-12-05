店家奇招 用小偷影像打造爆款服飾 反將一軍

店主將這起犯罪事件轉化為靈感，推出了一個名為「通緝（Wanted）」的新服飾系列。（KTLA電視台）

南加 一家服裝店成為竊賊目標後，店主卻以幽默應對，將小偷形象打造成其最新服飾系列的主角，於近日發售。

視頻來源：KTLA電視台，洛杉磯 採訪中心後製

2023年12月28日，位於洛市威尼斯（Venice）地區Abbot Kinney大道的Vardagen服裝店監控攝像頭記錄了一名男性竊賊光天化日下的偷竊行為。他迅速從店門口的展示架上抓走一件運動衫和另一件商品，隨後從容離去。

店主賈里德英戈德（Jared Ingold）靈機一動，將這起犯罪事件轉化為靈感，推出了一個名為「通緝 （Wanted）」的新服飾系列，該系列以這名嫌疑人的漫畫形象為設計主題。

英戈德說，「作為小企業主，我們的品牌一直融入創業精神的主題，經歷著起起落落和各種挑戰。」

自七年前開店以來，英戈德表示，他的商店經常遭到小偷和暴力搶劫的襲擊。而此次事件中的男性嫌疑人尚未被捕。「我們查看了監控錄像，發現這件事有些滑稽，因為我們無法看清他的樣子。」

這名禿頭留著八字鬍的小偷形象已經被設計成獨特的卡通圖案，印在T恤、連帽衫、短褲、長褲和針織帽上。該系列自上周末推出以來，英戈德表示，顧客們對這一獨特設計讚不絕口，並熱情購買相關商品。

英戈德說：「我們並不是在攻擊某個人，也不針對某一位小偷，因為我們的確被很多人偷過。這更多是對這類現象的藝術詮釋。」