克萊蒙加州植物園燭光之夜、音樂盛宴 12日起浪漫登場

克萊蒙加州植物園12月舉辦燭光之夜活動。（植物園官網）

南加州 克萊蒙市（Claremont）一年一度的「燭光之夜」（Luminaria Nights）將在該市加州植物園 （California Botanic Garden）登場，為冬日夜晚帶來夢幻的燭光與音樂盛宴。今年活動將於12月12日、13日、14日、20日和21日晚6時至9時舉辦。

活動特色包括燭光燈籠照亮的步道、五彩燈光裝飾，以及連接三大現場音樂表演場地的蜿蜒小徑。今年新增亮點包括擴展的燭光步道、音樂表演、全新熱飲菜單，以及僅限活動期間展示的燈光藝術裝置。

每晚活動都有不同風格的音樂表演，曲目涵蓋早期合唱音樂、美洲原住民 笛聲及豎琴演奏等，演出內容包括：美洲原住民笛聲（Steve Rushingwind）、爵士樂（Jazz Doctors）、早期音樂合奏（Jouyssance Early Music Ensemble）、豎琴演奏（Phoebe Madison Schrafft）、藍調（Ray McNamara Ensemble）。此外，活動還設有每日更換的美食餐車。

12月12日的燭光之夜僅對會員開放，會員可享受專屬活動與優惠。門票價格，會員：成人 $15，長者（65歲以上）、持學生證學生及3-12歲兒童 $10；非會員，成人 $20，長者（65歲以上）、持學生證學生及3-12歲兒童 $15。門票可於加州植物園官網calbg.org/events-programs/luminaria-nights-2024購買，也可於現場購得，數量有限，建議提早預訂。

克萊蒙加州植物園地址：1500 N. College Ave，占地86英畝，是一座專注於加州本地植物的植物園。園內收藏了超過2萬2000種本地植物，其中包括部分稀有及瀕危物種，植物園致力推廣植物學、保育及園藝知識。如需瞭解更多資訊，請訪問calbg.org。