橙縣海濱地標 Harpoon Henry's餐廳經營50年明年起歇業

圖為丹那岬港地標餐廳Harpoon Henry's。（取自餐廳官網）

據KTLA電視台報導，南加州橙縣 一家具有50年歷史的港口餐廳將關門歇業。

餐廳名為Harpoon Henry's，自1975年以來一直是丹那岬港（Dana Point Harbor）備受喜愛的地標性餐廳，將在2025年1月末正式歇業。港口管理方3日正式向外界宣布了這一消息。

這家高檔海鮮餐廳及活動場地創辦人兼業者馬迪安（Robert Mardian,Jr.)11月29日向餐廳員工通報了關閉決定。據悉，這次關閉與丹那岬港的大規模重建項目有關。該項目第三階段將於2025年夏季中期啟動，預計2026年秋季完工。

丹那岬港合作夥伴（Dana Point Harbor Partners）代表沃德（Bryon Ward）表示，「我們了解這家餐廳對社區的重要意義，並鼓勵大家與Harpoon Henry's團隊一起歡度最後的季節。」

港口管理方指出，重建計畫將包括七棟具有特色的建築，總面積近10萬平方英尺，還將新增50家商店和餐廳、戶外座位區以及流動攤販的空間。

沃德還指出，這樣一家深受喜愛的地標選擇提早關閉，為即將到來的港口升級做準備，讓人百感交集。但大家也理解業者在考量當前和未來業務需求時，在最佳時機結束運營的考量。不過，關於餐廳的可能搬遷的討論仍在進行中。

港口表示，將透過提供免費接駁服務、免費停車、增加指引標示，以及舉辦特別活動等方式，盡量減少施工對現有餐廳和商家的影響。