70年來首次 玫瑰碗體育場更換屏幕、草皮大翻新

巴沙迪那玫瑰碗體育場入門大標牌70多年來首次翻新，更換霓虹燈，重新刷漆，煥然一新。（記者楊青/攝影）

2024歲末和2025新年南加州系列大型活動最高光的地標性建築、巴沙迪那玫瑰碗 （Rose Bowl），將以嶄新面貌迎接全美和世界各地遊人。

即將登場的新年玫瑰花車遊行系列熱身活動，以及元旦當天全美最令人矚目的一年一度全美大學美式足球 決賽，都讓巴沙迪那玫瑰碗成為南加州每年新年的焦點。已70年多未大規模整修的這座百年體育場館，2日開始新年前的最後一波翻修工程，包括大型屏幕更換、中央球場草地翻新、部分觀眾席重新分割和加固等等，新年都將煥然一新。

來自棕櫚泉（Palm Springs）的大型工程隊，2日開始翻修玫瑰碗的中央球場草地，大型推土機將原來老舊的草地全部鏟除，重新鋪上新草。現場工人人員表示，由於玫瑰碗內足球場主要供美式足球和英式足球比賽使用，尤其是美式足球，不能使用人工草坪，所以草坪全部都是真草，而且是生命非常強且生長較為緩慢的草種，以保持球場草地的高品質，因此整個翻修工程非常專業。預計到本周末，足球場草地鏟除換新工程可全部完成。

玫瑰碗此次大型翻修工程由Rose Bowl Lasting Legacy基金會負責籌款，目標籌款8000萬美元。基金會出席Dedan Brozion2日表示，這是玫瑰碗體育場70多年來規模最大的整修和升級工程，共分為八大項目。籌款主要來自體育場館的合作夥伴和供應商，工程采取逐項完成的方式進行，某部分資金到位，某項目開工，而不是全面開花統一行動。他表示，到目前為止，已基本完成六大項目，2028年之前所有項目都將完成。

Brozion介紹，事實上改造翻修工程從今年秋天已陸續開始，包括重新修繕了玫瑰碗體育場入口的「Rose Bowl」英文大標牌，重新更換了霓虹燈，重新刷漆（該標牌的上一次刷新還是70多年前）；更新了整個體育場的音響系統；加固了球場東側的站立區的安全設備，球場東部邊緣的前八排座位也全面改善。

擁有9萬2000個座位的玫瑰碗，始建於1922年，2022年舉辦了百年大慶。該體育場不僅是美西地區每年新年體育和娛樂盛事舉辦地，還先後五次舉辦超級杯、奧運會、世界女子足球賽美國和中國隊決賽等重大體育賽事，2028年洛杉磯奧運會的足球比賽也將在此舉辦。而每年無數的地區性體育比賽、獨立日煙花秀以及每月的大型跳蚤市場，都令玫瑰碗為包括華人在內的廣大民眾所熟悉，而從1982年起，玫瑰碗也變成了洛杉磯加大 橄欖球隊的訓練基地。

Brozion還特別介紹，玫瑰碗第二階段的翻修工程將包括對體育場的觀眾席進行重大改進和場地電視大屏幕的更新。他表示，玫瑰碗原始的觀眾座位大多是大長排，每行座位多大幾十上百個，這種座位方式越來越不適合體育和娛樂節目觀看，因為很多觀眾在觀看體育節目和參加娛樂活動時經常進進出出，購買飲食或使用厠所，但每次進出都可能會影響到其他觀眾，所以翻新工程將會將現有的座位長度減短，方便觀眾進出，也對其他觀眾的影響降低到最小。