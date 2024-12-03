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鑽石吧華男弒母殺弟 下月正式開庭審理

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣驗屍官辦公室案發後公布的詳細驗屍報告顯示，本案兩名受害人被兇手以極其凶殘的方式殺害。（取自洛縣驗屍官辦公室）
洛杉磯縣驗屍官辦公室案發後公布的詳細驗屍報告顯示，本案兩名受害人被兇手以極其凶殘的方式殺害。（取自洛縣驗屍官辦公室）

鑽石吧華人母親和小兒子雙屍命案2日在波莫那（Pomona）法庭開庭，檢辯雙方與法官達成協議，將在2025年1月正式對本案開庭審理。

該起發生在2021年夏天的華人雙屍命案雖然過去3年，但不少民眾記憶猶新。波莫那高等法庭2日開庭，檢察官與辯護律師經過協商，均同意新年1月13日作為本案正式開庭審理時間，法官對雙方協議表示同意。涉嫌謀殺母親和弟弟的華人兇嫌、31歲的Eric Kwan將面臨兩項謀殺罪審判。

案發時，28歲的Eric Kwan被控2021年5月21日晚前往鑽石吧市Kiowa Crest街1500號街區的母親住宅，趁社區停電之際殺害時年55歲的Loretta Ho和23歲的Edward Kwan，兩人分別是兇嫌的母親和弟弟。兇嫌弒母殺弟的動機，坊間猜測有多個版本：包括財務、住房糾紛，或者與大麻種植有關，但均未得到警方證實。但警方證實，兩名受害人是被槍和刀殺害，兇嫌手段極其殘忍。

根據洛杉磯縣驗屍官辦公室案發後公布的詳細驗屍報告，受害人Loretta Ho共有10處「銳力傷害」，她的頭部和頸部共有5處刀傷，刀傷切斷了她的左頸動脈，胸脊髓穿孔，最大傷口深度達到5英寸。Edward Kwan身體各處共出現6槍槍傷，其中2槍穿過胸部，另外刀傷也導致氣管和食道損傷；此外他身上還有6處刀傷，5刀位於頸部，氣管、食道、左甲狀腺均著刀，最大傷口深度為2.5英寸。

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