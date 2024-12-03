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網購星期一 打造線上購物高峰

記者龔玥╱綜合報導
亞馬遜Cyber Monday促銷活動從11月30日提前開始。（亞馬遜官網）
亞馬遜Cyber Monday促銷活動從11月30日提前開始。（亞馬遜官網）

每年感恩節後，黑色星期五（Black Friday）和網購星期一（Cyber Monday）成為消費者購物的高峰時段。這兩個重要購物日各具特色，為消費者提供不同的優惠體驗。

與黑色星期五不同，網購星期一完全專注於線上購物，是為追求方便和技術型消費者而設計的購物節日。電商平台和零售商傾向於這一天推出網路獨家折扣。

據報導，美國網購者在2023年「網購星期一」花費了創紀錄的124億元。這一年，多達9400萬消費者在「網購星期一」購物，網購星期一的銷售額同比增長9.73% 。

根據Capital One銀行預測，2024年「網購星期一」的銷售額將進一步增長，預計達到132億元。這一增幅顯示了「網購星期一」在假日購物季中的持續強勁增長勢頭，成為了美國消費者線上購物的高峰時刻。

從清晨開始，知名電商平臺如亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）和Target等紛紛上線促銷活動，引發眾多消費者下單搶購。

據了解，亞馬遜今年Cyber Monday銷售活動提前從11月30日開始，一直持續到12月2日星期一結束。活動每天都會提供新的優惠，為購物者提供在整個周末和網購星期一省錢的新機會。促銷活動包括電子產品、家居用品、美容、時尚等。

沃爾瑪的Cyber Monday於12月1日正式啟動促銷活動，沃爾瑪會員從12月1日下午5時開始就可以提前享受優惠。非會員12月1日晚上8時起開放，持續至12月2日午夜。

Target的2024年Cyber Monday大促銷活動從12月1日開始，到12月2日結束，涵蓋了多個品類的折扣，包括技術產品、視頻遊戲和家居用品，部分商品可享受最高50%的折扣。

網路安全專家表示，Cyber Monday是網購的絕佳機會，但它也帶來了大量的網路詐騙活動。騙子利用購物高峰期，通過製造假優惠、虛假網站和網路釣魚活動，欺騙不知情的消費者提供個人資訊或支付款項。一種常見的騙局是偽造網站，這些網站看起來與官方網站一模一樣，實際上卻是專門用來竊取支付資訊。

為了避免這種騙局，最安全的做法是直接在信任的零售商網站上購物，確認網站的安全性，尤其是查看網址是否以 HTTPS開頭。在輸入個人資訊之前，務必驗證該網站是否可靠。

網路釣魚也是在這段時間內廣泛發生的騙局。詐騙者會發送看似來自知名零售商的電子郵件或資訊，通常會提供誘人的優惠，誘使消費者點擊惡意連結或輸入敏感資訊。在此期間，對任何未經請求的電子郵件或消息都應保持警惕，尤其是那些要求立即行動的內容。

沃爾瑪 零售商 黑色星期五

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