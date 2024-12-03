澳門回歸25周年 台山、港澳之友會同慶

美國港澳之友會、南加州台山聯誼會聯合主辦「澳門回歸25周年慶典暨預祝聖誕節晚會」。（受訪者提供）

由美國港澳之友會、南加州 台山聯誼會主辦「澳門 回歸25周年慶典暨預祝聖誕節晚會」12月1日晚在哈岡凱悅華達酒家隆重舉行，約200位海外僑胞滿心喜悅祝賀澳門成功實踐「一國兩制」之政策。

會場充滿節日氣氛，餐桌上布置了中國國旗及澳門區旗。活動開始前由台山聯誼會甄晶妃領唱美國國歌，接著是港澳之友會喬平領唱中國國歌。美國港澳之友會主席陳燦培致詞表示，他生於澳門，15歲離開澳門，當時澳門人口只有10萬，屬於一個小漁港，更沒有大學；1999年回歸前，澳門黑幫橫行，治安敗壞，回歸後社會秩序井然，經濟蓬勃發展，目前澳門共有10所大學（公立四所及私立六所）。他表示，「一國兩制、澳人治澳」成功實踐，成為國際示範佳話。

台山聯誼會會長朱健民致詞表示，五年前該會應港澳之友會邀請合辦「澳門回歸20周年慶典」之盛況仍歷歷在目。他表示，台山與澳門兩地關係密切，早年台山人都是先去澳門，然後在澳門轉乘其他交通工具出國。

中國駐洛杉磯總領事館領僑處主任王琦領事致詞表示，澳門本地生產總值(GDP) 從1999年的65億美元大幅增長至2023年的470億美元；而澳門人均GDP亦從1999年1萬5400美元增長至2023年的7萬美元；澳門特區政府勵精圖治，澳門人已成為這片土地上之真正主人。

港澳之友會會長蔣郭慧珍致謝詞表示，感謝僑團首長踴躍參加該慶祝活動，並贊助豐富的抽獎禮物及現金，並多謝台山聯誼會舞蹈團及華埠 大聯盟之文娛表演，讓晚會多彩多姿。