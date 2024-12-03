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美國青島總商會慶周年 成立美文聯推動交流

洛杉磯訊
加州眾議員方樹強（右二）向美國青島總商會會長劉銘（左二）、美國國際文化藝術聯合會主席張明（左一）、美國國際文化藝術聯合會副主席許月（右一）頒獎，感謝他們對推動商業、文化和藝術等方面交流做出的努力和貢獻。（青島總商會提供）
加州眾議員方樹強（右二）向美國青島總商會會長劉銘（左二）、美國國際文化藝術聯合會主席張明（左一）、美國國際文化藝術聯合會副主席許月（右一）頒獎，感謝他們對推動商業、文化和藝術等方面交流做出的努力和貢獻。（青島總商會提供）

美國青島總商會感恩節長周末在比佛利山SLS奢華酒店舉辦盛大慶典，慶祝商會成立一周年，同時宣布美國國際文化藝術聯合會成立，期望未來工商與文化和藝術聯手，推動多族裔、多元化的交流與文化傳播。

美國青島總商會會長劉銘、副會長張明、秘書長許月、監事長譚靜茹，加州眾議員方樹强、前洛杉磯縣縣政委員安東諾維奇、西柯汶那市長吳桐淮、蒙特利公園市前市長林達堅，以及張素久、張勇、孫英麗、林光、趙洪民、江風年、林連連、于忠霞、朱俊英、白文、戚福旭、趙峰、虞清、Mary Lin、馬駿、王薇等200多人參加慶典。

劉銘表示，青島總商會成立時間雖短，但活力十足。短短一年中，總商會先後舉辦了12次各種類型會員聚會、商務洽談活動，促進了總商會會員企業及合作夥伴間的資訊交流與分享。

為推動國際文化交流，促進藝術推廣及傳承，青島總商會當晚同時宣布成立美國國際文化藝術聯合會，由京劇藝術家張明任創會主席，建築設計師許月女士任副主席，劉媛任發展部部長，張紀中、唐國強、趙保樂、劉銘任榮譽主席，同時聘請50多位各國各界著名藝術家、文藝界前輩擔任美文聯顧問，共同推動文化及藝術交流與傳承。

蒙特利公園市 加州 比佛利山

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