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鑽石吧華裔高中生 繪製賀卡關愛長者

洛杉磯訊
鑽石巴高中華裔家長會組織學生們製作愛心賀卡送給年長者。（主辦單位）
鑽石巴高中華裔家長會組織學生們製作愛心賀卡送給年長者。（主辦單位）

年末節日季來臨，樂活50加公益基金會和鑽石巴高中華裔家長會（DBHSCAPA），組織學生以「撿秋天、做賀卡」活動為契機，製作出40多份愛心手工賀卡贈送社區年長者，讓老人們感受到溫暖和關懷，度過難忘的佳節。

鑽石巴高中華裔家長會每周組織學生們清掃公園與社區，為社區營造環保、美麗的環境，培養孩子們服務的精神，同時也將一些美麗的花草收藏起來。在年末節日季，在會長Jackie、家長Anna及學生CoCo的帶領下，同學們設計並製作了愛心手工賀卡，並通過樂活50加的陪伴年長者的志工們，把一張張滿載孩子們的愛心和祝福的賀卡，送到老人家手中。

樂活50加公益基金會志工們將學生們繪製的愛心賀卡轉送給年長者。（主辦單位提供）
樂活50加公益基金會志工們將學生們繪製的愛心賀卡轉送給年長者。（主辦單位提供）

樂活50加公益基金會共同創辦人兼執行長Amanda Lee表示，感謝鑽石吧高中的同學們，利用課餘時間手工製作了40多份精美的節日賀卡。該會的年長者陪伴志工們在收到同學們的賀卡後，陸續轉交給他們的鄰居、朋友和陪伴的長者們，並希望將義工精神發揚光大，歡迎更多的社團、學校、企業加入到關懷弱勢族群的行列，傳遞正能量，幫助更多需要幫助的人。

有興趣參與樂活50加溫暖送愛心的社區人士，或是願意成為志工服務年長者，歡迎致電：1-800-881-3466 (留言）。

華裔 鑽石吧

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