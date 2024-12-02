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「送愛到南美」放映之旅 魏德聖洛杉磯宣傳新片

橙縣訊
在橙縣舉辦的816BIG送愛到南美公益放映會，吸引滿場民眾熱烈參與觀賞。（爾灣讀書會提供）
在橙縣舉辦的816BIG送愛到南美公益放映會，吸引滿場民眾熱烈參與觀賞。（爾灣讀書會提供）

由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）統籌、蔚藍人文堂等華人團體合辦的「《816BIG》送愛到南美：魏德聖導演慈善放映之旅」，日前在橙縣拉古那山莊舉辦首站公益電影放映會，現場吸引200多位觀眾參與，導演魏德聖現身分享執拍全片心路歷程，大家共度了最暖心的感恩佳節。

從台灣出發、跨越四國、專程途經南加州橙縣舉辦的公益電影放映會，由蔚藍人文堂、華美聯誼協會與爾灣讀書會共同舉辦，並由台巴藝術文化交流協會邀請魏德聖導演帶著電影《816BIG》，親自到巴西及巴拉圭展開「送愛到南美：慈善放映之旅」，義務為GRAACC募款並宣導兒癌醫療與社福工作。

816BIG送愛到南美公益放映會後合影，(左起)蔚藍人文堂堂主蔚藍、華美聯誼協會...
816BIG送愛到南美公益放映會後合影，(左起)蔚藍人文堂堂主蔚藍、華美聯誼協會會長尹大燕、魏德聖導演、台巴藝術文化交流協會會長謝如欣、爾灣讀書會會長李克琪。（爾灣讀書會照片提供）

電影「816BIG」集結台灣、日本義大利專業團隊，講述六個來自不同背景的兒癌家庭，用愛相互扶持，在醫院病房裡共享歡笑和淚水的故事，全片結合動畫呈現孩童對抗病魔的勇敢戰鬥，與現實生活中和家人間的溫暖互動，感動全球觀眾，成為 2023年聖誕節以來最暖心的台灣電影。

魏德聖分享指出，每位罹癌的孩子，都是對抗病魔最偉大的戰士，在他們生命中每一天，都用盡全力向病魔爭戰，「我們沒有病痛纏身，還有什麼無法面對？」他希望透過這部影片，讓生活面臨困境的大人們，也效法孩子們拿出勇氣面對生活上的挑戰、珍惜生命。

該片至今已在全世界包括美國、加拿大、日本、義大利、法國、德國、英國與中國大陸等多國上映，除院線售票上映，各界捐款包場公益放映也超過 2000場，除入圍世界各地國際影展，劇中年僅11歲小演員鄭又菲，更獲金馬獎肯定，獲最佳新人演員。

義大利 橙縣 日本

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