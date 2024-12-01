我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

歡樂盃羽球賽 32選手以球會友

記者子為、張庭瑜／艾爾蒙地報導
「2024歡樂盃羽球賽」在聖蓋博谷羽球俱樂部圓滿舉辦。（記者子為／攝影）
「2024歡樂盃羽球賽」在聖蓋博谷羽球俱樂部圓滿舉辦。（記者子為／攝影）

「2024歡樂盃羽球賽」於11月30日上午在聖蓋博谷羽球俱樂部（San Gabriel Valley Badminton Club）舉辦，比賽分為三大類別，包括女雙6組、男雙4組、以及混雙6組，並吸引了眾多親友團到場觀賽助陣。

「2024歡樂盃羽球賽」在聖蓋博谷羽球俱樂部圓滿舉辦。（記者張庭瑜／攝影）
「2024歡樂盃羽球賽」在聖蓋博谷羽球俱樂部圓滿舉辦。（記者張庭瑜／攝影）

加州政大校友會會長張芊郁表示，這是校友會今年下半年的壓軸活動，也是首次舉辦的歡樂盃羽球賽。她提到，「羽毛球是許多台灣人熱中的運動，我們希望藉由這項比賽，讓大家在運動中找到樂趣，同時透過羽球結識更多來自海外的朋友。」 張芊郁還分享，自己三年前初到美國時，透過羽毛球這項運動，結交了許多台灣朋友，並逐漸建立了每周固定打球的習慣。她笑著回憶︰「去年感恩節，我們還在球場裝扮成火雞，聖誕節則化身聖誕老人，透過這些活動增進彼此的聯繫與友誼。」

參賽選手們以球會友，在球場上切磋技藝。（記者子為／攝影）
參賽選手們以球會友，在球場上切磋技藝。（記者子為／攝影）

本次比賽共有16組隊伍參賽，參賽人數為32人。比賽勝出者獲得由僑青商會贊助的禮品卡，以及從台灣特別訂製的羽球拍袋。此外，參賽者繳納的25美元報名費，涵蓋場地費、台式餐盒與參賽禮，讓參與者大呼物超所值。

洛僑文教中心主任陳敏永表示，很高興能與南加州政大校友會攜手舉辦此次活動。他指出，「這次趣味羽毛球賽旨在凝聚海外僑青的力量，透過比賽以球會友，促進大家的聯繫與交流，並分享彼此的經驗，共同提升僑界的凝聚力。」

洛杉磯台美商會青商部會長李達偉到場支持活動，他表示，未來青商部也希望能與政大校友會共同合作，舉辦更多促進僑青交流的活動。

羽球 加州 南加

上一則

信用卡負債太多影響申貸難租房 最慘還會出現這情況

下一則

羅省婦女新運會85周年 200嘉賓與會

延伸閱讀

歡樂盃羽球賽登場 32選手配對雙打

歡樂盃羽球賽登場 32選手配對雙打
實踐大學校友會 王惠津任新會長：打造更多元交流平台

實踐大學校友會 王惠津任新會長：打造更多元交流平台
迎接台大百年校慶 北加校友捐款41萬元

迎接台大百年校慶 北加校友捐款41萬元
紐約台灣商會第48屆年會 回顧過去展望未來

紐約台灣商會第48屆年會 回顧過去展望未來
人民大學北美校友會論壇 談全球範式轉移

人民大學北美校友會論壇 談全球範式轉移
上海交大南加州校友會復建 盧燕發表自傳「燕歸來」

上海交大南加州校友會復建 盧燕發表自傳「燕歸來」

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26
爾灣楊先生27日去當地好市多購物，卻發現雞蛋貨架「空空如也」。（楊先生提供）

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

2024-11-28 18:21

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說