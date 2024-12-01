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天普市154盞路燈換LED 年省電費60%

記者張庭瑜／天普市報導
天普市計畫更新Las Tunas Drive沿線154盞LED路燈，以提升夜間照明品質並節省電費。（取自google map）
天普市計畫更新Las Tunas Drive沿線154盞LED路燈，以提升夜間照明品質並節省電費。（取自google map）

洛杉磯天普市計畫為Las Tunas Drive沿線更換154盞LED路燈。市府表示，此項目不僅可提升夜間照明效果，每年還可節省40%至60%的電費支出。

市議會將於12月3日表決，是否授權市府斥資16萬708元推動。市府工務處長蔡爾(Ali Cayir)在提交市議會的報告中指出，目前拉斯圖納斯大道從Rio Hondo Ave延伸至Baldwin Ave，以及南北延伸的Live Oak Avenue和Garibaldi Avenue，共有154盞鈉氣路燈使用超過25年，不僅發出的橘色光線影響夜間照明品質，且耗電量大。

市府社區發展部主任雷默斯(Scott Reimers)說明，LED路燈更新是去年10月獲市議會批准的拉斯圖納斯大道景觀改造計畫的一部分。這項改善不僅有助於提升市中心商圈的整體環境與安全性，同時也符合該市改善生活品質、促進經濟發展和建設永續基礎設施的策略目標。市府工程師賽廷卡勒(Furkan Cetinkale)也強調，新式LED燈具使用壽命超過10萬小時，約可使用20年以上。除了大幅降低電費支出外，還可減少維護成本，對市府財政具有長期效益。若議案通過，工程部門將立即展開更換作業，以確保項目如期完成。

項目總監勞埃德(Michael Lloyd)表示，安裝工程將由洛杉磯縣公共工程部門負責執行。

根據市府規畫，此次路燈更新計畫涵蓋三種不同類型的燈桿:133根單臂裝飾燈桿、1根雙臂裝飾燈桿和20根20呎高的標準路燈桿。由於路燈型式不同，市府將通過加州多重採購計畫(CMAS)，分別向兩家供應商購買LED燈具：由Graybar電氣公司提供20個標準路燈LED轉換套件，TBS商業解決方案公司則負責134組裝飾燈桿LED燈泡和燈罩套件。

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