電動自行車興起 爾灣出台新法規範

爾灣警局對騎電動自行車違規的學生開罰單。（爾灣警局）

在南加州 ，特別是華人 聚集的爾灣 市（Irvine），電動自行車（E-bike）開始大規模流行起來。電動自行車有輕巧、方便等諸多優點，很多華人開始駕駛電動自行車出門買菜、接送孩子上學等。電動自行車的大規模流行，還讓爾灣市緊急出台法規，對這類車子進行規範。

根據北美汽車設計師Bryan Liu，爾灣市目前有很多青少年上、下學喜歡騎電動自行車，「十個裡面能有五、六個。」此外，一些華人家長接送小孩上下學也會騎電動自行車，或者出門買菜，喝咖啡等，「不用找停車位，十分方便」。還有一些年輕人喜歡騎電動自行車去海邊，別有一番滋味。

因為爾灣市各類電動自行車大規模流行，爾灣市府今年7月在市議會出台對電動自行車的規範條例，包括規定電動自行車禮讓行人和車輛，在公共開放區域禁止電動自行車，禁止電動自行車時速超過28哩等。市議會上，爾灣警局警員Matt McLaughlin表示，在過去兩年，涉及電動自行車的事故翻了兩倍。在此次市議會上，民眾對電動自行車的意見兩極化，有民眾表示，電動自行車的不規範駕駛造成很多交通事故，也有民眾表示，電動自行車很環保，對低收入人群是平價的交通工具。

在南加州，電動自行車可以在多個網路平台上購得，根據Bryan Liu表示，這些電動自行車售價2000至4000美元，在亞馬遜網站，甚至1000多美元就可買到。這些車子大多數是中國製造，品質參差不一。

在加州，車輛管理局對電動自行車的速度有規定，包括在自行車道行駛時，電動自行車的速度不能超過20哩每小時。在爾灣，電動自行車還有更詳細的規定，例如某種電動自行車的駕駛人年齡必須在16歲以上，並且必須配戴安全帽，每輛自行車必須在警局註冊，每位駕駛人必須觀看警局的安全駕駛指南等。