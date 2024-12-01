研究：南加房租只增不減 2026年前漲幅趨緩

南加大 「Casden Multifamily Forecast」指出，南加各地在2026年前的房屋租金 漲幅都將趨緩。預測指出，儘管未來兩年的租金漲幅可望縮小，但因為疫情期間的基數已高，整體租金還是只增不減。

預測洛杉磯縣至2026年中的月漲幅為58元，南加其他地區則在每月110元至148元間，漲幅是1.4%至3.9%。如果自疫前起算，洛縣月租平均漲了300美元，南加其他地方則在600美元至700美元間。

分析指出，房租持續上漲，最大的原因還是供應不足，而且持續了14年之久。報告共同作者、南加大助教授Moussa Diop指出，整體經濟雖然相當穩健，新屋供應與價格仍然是個大問題。

他說研究發現，加州新建工程的減少幅度已經進入危險區，相對於佛州、德州大量新屋，加州早就落後很多了。

南加各縣的預測數據如下：

洛杉磯縣平均月租2276美元；2026年中預期月租2334美元，增加3%；巴沙迪那、聖蓋博谷、英格伍是2023年度漲幅最高的地方，平均高於3%。

橙縣平均月租2676美元；2026年中預期月租2786美元，增加4%；橙縣北部與安納罕－聖塔安那區漲幅最高，平均3%至4%。

內陸帝國平均月租2063美元；2026年中預期月租2211美元，增加7%。

聖地牙哥 縣平均月租2471美元；2026年中預期月租2604美元，增加5%。

報告指出，聖地牙哥縣的情況與橙縣完全相反，兩縣在疫情期間的租金都是兩位數的增幅，但聖地牙哥縣自2021年以來，增加了1萬5500套住房，橙縣卻只有7500間，因此聖地牙哥縣的平均月租少了200元。