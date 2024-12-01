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羅省婦女新運會85周年 200嘉賓與會

羅斯密訊
羅省婦女新運會為慶祝成立85周年舉行聯歡宴會（受訪者提供）
羅省婦女新運會為慶祝成立85周年舉行聯歡宴會（受訪者提供）

慶祝成立85周年，羅省中華會館轄下「羅省婦女新運會」日前在888海珍大酒樓舉行聯歡宴會，美國民選官員、嘉賓、僑團首長等200多人共襄盛會，歡樂滿堂。

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀伉儷、洛僑中心副主任方瓊逸、聯邦眾議員趙美心，中華會館副主席司徒展環、中華會館資深顧問馬樹榮、中華會館顧問聶澤英、僑務委員李健民伉儷、溫玉玲、江瑞瀛、羅明等嘉賓到賀。婦女新運會榮譽顧問周瓊玉、名譽顧問伍競群、張自豪、陳燦培；顧問黃鍾艷珍、張麗卿、方美瓊、廖美華、黃美霞等盛裝參與。

主席趙善儀表示， 該會成立85年，見證了洛杉磯僑界之變化，近年會務與時並進，迎合社會需求，關懷耆英弱勢社群，推廣兒童粵劇，弘揚中華文化。目前該會在籌備印製紀念特刊，務求將會務歷史及發展記錄下來，承先啟後，再創新猷。

紀欽耀處長致詞，羅省婦女們1939年響應蔣夫人宋美齡的新生活運動而發起成立「羅省婦女新運會」，至今85年歷史很有意義。他表示，婦女新運會在洛杉磯僑界貢獻良多，備受各方尊崇，相信在趙善儀主席及各位理事的領導中，會務更上一層樓。

趙美心致詞表示，婦女新運會之成員活躍於洛杉磯社區，經常舉辦及參與各項義工服務，關懷老人及弱勢社群，在趙善儀主席帶領下，更顯朝氣蓬勃。

洛杉磯 趙美心 眾議員

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