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購物季防詐 小心假訂單、假網站和釣魚簡訊

編譯胡立宗／綜合報導
愈來愈多人在黑色星期五使用網路購物，但碰到詐騙的機率也跟著變高。（路透）
愈來愈多人在黑色星期五使用網路購物，但碰到詐騙的機率也跟著變高。（路透）

剛結束的黑色星期五、即將來到的網購星期一，乃至聖誕與新年假期，都是消費詐騙最多的時候。該怎麼防範詐騙，理財網站NerdWallet整理以下三個重點，幫您避免金錢損失：

1・留心偽冒訂單與送貨通知

詐騙集團通常會假冒Amazon等大公司，向用戶發送釣魚電郵與簡訊，它們多半謊稱訂單處理或配送出現問題，索要付款資訊或附上惡意連結。

例如，「您的地址有部分消失了，請點以下連結，補填完整地址」。特別是，當您根本沒有在等配送時，根本就可以直接判定為詐騙。但就算真的有這張訂單，還是要注意以下警訊：

正常的配送不會要求收貨人支付運費，發貨廠商才需要支付，因此索要運費就有詐騙之虞。

2・假網站與假商品

網購最重要的一點是，仔細確認賣家與商品資訊，以免買到仿冒品，或根本收不到貨。

社交網站的「Sponsored Ads」（贊助廣告）更要注意，因為這些廣告付錢就能登，平台通常不會嚴格審查，騙子很可能就在其中。

點進「Sponsored Ads」後，用戶很可能就被轉到非常類似的假網站，他們的連結與真的店家只差一個字或多了一個「－」，例如「masys.com」或「macy_s.com」，在這類網站下訂，很有可能根本收不到貨。梅西百貨正確的網址是「macys.com」。

同時，如果買方只限P2P付款（peer-to-peer payment），如Venmo或Cash App，專家建議最好還是換家買，因為P2P、簽帳卡都會直接扣款，用信用卡最有保障。

3. QR釣魚

QR釣魚「Quishing」來自「Phishing」（網路釣魚），是一種新的詐騙手法，之前就有人被停車計費器上的假QR code騙到，意外損失錢財。

另外一種變形則是把假的QR code用電郵或訊息傳送，掃了假冒原廠送來的QR code就會連到歹徒的網站。

最後，NerdWallet還有一些小提醒，或許稍微麻煩，但更能幫您減少被騙的損失：

1・凍結信用交易：向三家主要的信評機構暫停名下的信用交易，就能讓歹徒完全不能利用您的資料開戶或辦新卡。

2・定期查閱交易紀錄：這是最傳統卻又最有效的方式，發現不屬於您的交易，就馬上通知銀行或發卡方止付。

3・不要提供額外個資：網購難免會需要您的住址與卡號，但是不會索要社安碼（SSN）、帳號密碼。

釣魚 梅西百貨 詐騙集團

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