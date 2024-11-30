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火雞大餐吸引不速之客 聖蓋博谷黑熊亂入

記者楊青/巴沙迪那報導
火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏的剩餘食物，為社區增添了另類的節日氣氛。（RMG News）
火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏的剩餘食物，為社區增添了另類的節日氣氛。（RMG News）

火鷄大餐的美味吸引聖蓋博谷的熊熊們紛紛出山。天使公園山邊城市巴沙迪那和杜瓦迪感恩節均出現熊熊閑逛社區與住家共進晚餐歡度佳節的奇景，不請自來的不速之客，為當地社區增添了另類的節日氣氛。

USlifeEasyGo聯合創始人ColinChu29日將感恩節傍晚和友人享用火鷄大餐時，巧遇熊熊的一段視頻放上社群平臺，立即引起關注。Colin表示，他感恩節傍晚受邀到巴沙迪那山中民宅與友人聚會，大家正準備舉杯暢飲時，突然發現一隻碩大的熊從後院小樹翻牆進來，「簡直是真實版的人與自然大片」，大家紛紛放下手中的碗筷，小心翼翼欣賞熊老大的獨角戲。熊老大神情自若，在院子中延著花廊東看看西望望，宛如在自家閑庭散步。賓客中有人打趣說，是女主人的上海本幫菜手藝太好，連熊都被誘了來。眾人歡笑中，熊熊突然已上了牆，在主人家與鄰居家之間的圍牆貓步行走，居然會躲過墻頭上的彩燈和裝飾物，如履平地。

熊熊感恩節光顧巴沙迪那華人庭院。（ColinChu拍攝）
熊熊感恩節光顧巴沙迪那華人庭院。（ColinChu拍攝）

無獨有偶，居住在杜瓦提Wedgewood Court 400號街區的的一戶人家，也在感恩節當天下午拍到了熊熊到來的情景。主人說，當時他們正在和客人們一起準備和享用感恩節大餐，下午1點30分左右，他們看到這隻熊一會兒爬上他家和鄰居圍牆，進入院子，一會兒在街上行走，到處尋找節慶宴會。

社區民眾拍到的現場影片顯示，這隻熊在附近的垃圾桶裡尋找食物。感恩節當天正好是垃圾回收日，但清潔隊放假當天不收垃圾，所以各家的垃圾桶都放在門前。只見熊熊在垃圾桶旁轉來轉去，聞到美味後，一掌將巨大的垃圾箱推到，翻食盡興。不知在社區游逛了多久，最後撤退到附近的山上。

已在巴沙迪那山邊居住了20多年的華人羅燕表示，已數不清多少次熊熊光顧自家庭院，熊媽媽帶著熊寶寶來家中泳池游泳，但在經歷熊熊多次撕開垃圾箱，垃圾天女散花一樣，最後花3000元做了一個大鐵籠，將垃圾箱鎖在鐵籠裡面。從此之後，熊熊就改道直奔鄰居家去了。不過她表示，也因此給自己增加了不少麻煩，每周的垃圾日得卡著垃圾車到達時間點推出垃圾桶子，不能給熊爺半點空隙，否則很快到來，同樣天女散花，一地鷄毛。

野生動物保護專家表示，居住在天使森林的加州黑熊，秋天時會進入「食慾旺盛」狀態，也稱為秋季進食狂潮。為了實現脂肪儲存的快速增長，野熊開始晝夜大部分時間覓食，並且可能會超出其正常的活動範圍來尋找食物。

熊熊感恩節光顧巴沙迪那華人庭院。（ColinChu拍攝）
熊熊感恩節光顧巴沙迪那華人庭院。（ColinChu拍攝）
飽餐之後，熊熊在社區游逛。（RMG News）
飽餐之後，熊熊在社區游逛。（RMG News）

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