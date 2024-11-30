火雞大餐吸引不速之客 聖蓋博谷黑熊亂入

火鷄大餐的美味吸引了聖蓋博谷山裏的熊熊。一隻黑熊感恩節當天下山來到社區翻食垃圾箱裏的剩餘食物，為社區增添了另類的節日氣氛。（RMG News）

火鷄大餐的美味吸引聖蓋博 谷的熊熊們紛紛出山。天使公園山邊城市巴沙迪那和杜瓦迪感恩節 均出現熊熊閑逛社區與住家共進晚餐歡度佳節的奇景，不請自來的不速之客，為當地社區增添了另類的節日氣氛。

USlifeEasyGo聯合創始人ColinChu29日將感恩節傍晚和友人享用火鷄大餐時，巧遇熊熊的一段視頻放上社群平臺，立即引起關注。Colin表示，他感恩節傍晚受邀到巴沙迪那山中民宅與友人聚會，大家正準備舉杯暢飲時，突然發現一隻碩大的熊從後院小樹翻牆進來，「簡直是真實版的人與自然大片」，大家紛紛放下手中的碗筷，小心翼翼欣賞熊老大的獨角戲。熊老大神情自若，在院子中延著花廊東看看西望望，宛如在自家閑庭散步。賓客中有人打趣說，是女主人的上海本幫菜手藝太好，連熊都被誘了來。眾人歡笑中，熊熊突然已上了牆，在主人家與鄰居家之間的圍牆貓步行走，居然會躲過墻頭上的彩燈和裝飾物，如履平地。 熊熊感恩節光顧巴沙迪那華人庭院。（ColinChu拍攝）

無獨有偶，居住在杜瓦提Wedgewood Court 400號街區的的一戶人家，也在感恩節當天下午拍到了熊熊到來的情景。主人說，當時他們正在和客人們一起準備和享用感恩節大餐，下午1點30分左右，他們看到這隻熊一會兒爬上他家和鄰居圍牆，進入院子，一會兒在街上行走，到處尋找節慶宴會。

社區民眾拍到的現場影片顯示，這隻熊在附近的垃圾桶裡尋找食物。感恩節當天正好是垃圾回收日，但清潔隊放假當天不收垃圾，所以各家的垃圾桶都放在門前。只見熊熊在垃圾桶旁轉來轉去，聞到美味後，一掌將巨大的垃圾箱推到，翻食盡興。不知在社區游逛了多久，最後撤退到附近的山上。

已在巴沙迪那山邊居住了20多年的華人羅燕表示，已數不清多少次熊熊光顧自家庭院，熊媽媽帶著熊寶寶來家中泳池游泳，但在經歷熊熊多次撕開垃圾箱，垃圾天女散花一樣，最後花3000元做了一個大鐵籠，將垃圾箱鎖在鐵籠裡面。從此之後，熊熊就改道直奔鄰居家去了。不過她表示，也因此給自己增加了不少麻煩，每周的垃圾日得卡著垃圾車到達時間點推出垃圾桶子，不能給熊爺半點空隙，否則很快到來，同樣天女散花，一地鷄毛。