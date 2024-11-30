阻止遊民停車過夜？洛市查伍斯社區街道設路障惹議

洛杉磯查伍斯社區近日出現混凝土路障，疑為阻止遊民停留，引發商家支持與遊民權益人士反對。（取材自abc7電視台）

洛杉磯 市查伍斯（Chatsworth）社區沿諾德霍德街（Nordhoff Street）與巴哈馬街（Bahama Street）近期出現數十道黃紅相間的混凝土路障，佔據大量路邊停車位，引發社區廣泛關注。外界普遍認為，這些路障的設置是為了阻止遊民 在此停放汽車或露營車過夜。

部分商家對路障的設置表示支持。當地商家店長漢納（Michael Hanna）提到，這些路障是在數月前突然出現。他指出，過去該地經常停滿露營車，有人隨意在建築物後方丟棄垃圾、如廁，甚至滋生吸毒與賣淫等治安問題。他認為，路障的設置讓社區環境有了顯著改善。

然而，此舉也引發遊民權益人士的不滿。Hope The Mission創辦人兼執行長克拉夫特（Ken Craft）表示，當前最重要的是讓各方展開對話，以找到妥善的解決方案，而不是僅僅透過驅離手段處理問題。

遊民戈德史密斯（Tina Goldsmith）對此感到無奈。她表示，路障的設置迫使她和其他遊民不得不四處遷徙，但始終找不到合適的安身之地。

針對外界對路障設置的疑問，洛杉磯市議員李約翰辦公室強調，這些路障並非由市政府設置，並表示已責成StreetsLA部門展開調查，以釐清路障的來源。