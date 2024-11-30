我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

阻止遊民停車過夜？洛市查伍斯社區街道設路障惹議

洛杉磯訊
洛杉磯查伍斯社區近日出現混凝土路障，疑為阻止遊民停留，引發商家支持與遊民權益人士反對。（取材自abc7電視台）
洛杉磯查伍斯社區近日出現混凝土路障，疑為阻止遊民停留，引發商家支持與遊民權益人士反對。（取材自abc7電視台）

洛杉磯市查伍斯（Chatsworth）社區沿諾德霍德街（Nordhoff Street）與巴哈馬街（Bahama Street）近期出現數十道黃紅相間的混凝土路障，佔據大量路邊停車位，引發社區廣泛關注。外界普遍認為，這些路障的設置是為了阻止遊民在此停放汽車或露營車過夜。

部分商家對路障的設置表示支持。當地商家店長漢納（Michael Hanna）提到，這些路障是在數月前突然出現。他指出，過去該地經常停滿露營車，有人隨意在建築物後方丟棄垃圾、如廁，甚至滋生吸毒與賣淫等治安問題。他認為，路障的設置讓社區環境有了顯著改善。

然而，此舉也引發遊民權益人士的不滿。Hope The Mission創辦人兼執行長克拉夫特（Ken Craft）表示，當前最重要的是讓各方展開對話，以找到妥善的解決方案，而不是僅僅透過驅離手段處理問題。

遊民戈德史密斯（Tina Goldsmith）對此感到無奈。她表示，路障的設置迫使她和其他遊民不得不四處遷徙，但始終找不到合適的安身之地。

針對外界對路障設置的疑問，洛杉磯市議員李約翰辦公室強調，這些路障並非由市政府設置，並表示已責成StreetsLA部門展開調查，以釐清路障的來源。

遊民 洛杉磯

上一則

越華裔老闆經營鑽石吧首間泰餐館 生意起死回生

下一則

2025紅藍卡4升1降 華興保險提供諮詢

延伸閱讀

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光

東百老匯遊民命案 華男冷靜行凶細節曝光
洛市Chatsworth路障 似阻止遊民停車過夜

洛市Chatsworth路障 似阻止遊民停車過夜
洛市中心擬建13層數據中心 外牆無窗 玻璃幕牆覆蓋

洛市中心擬建13層數據中心 外牆無窗 玻璃幕牆覆蓋
執行效率差 洛市遊民治理預算13億花不完

執行效率差 洛市遊民治理預算13億花不完
咆哮、便溺…1非裔遊民反覆騷擾曼哈頓華埠商家

咆哮、便溺…1非裔遊民反覆騷擾曼哈頓華埠商家
巴沙迪那市86歲老婦 街頭遭遊民毆打重傷

巴沙迪那市86歲老婦 街頭遭遊民毆打重傷

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
爾灣一名男子冒充房主，假簽名竊取UPS包裹，警方呼籲民眾提供線索協助調查。（取材至abc7電視台）

爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

2024-11-23 18:15
爾灣楊先生27日去當地好市多購物，卻發現雞蛋貨架「空空如也」。（楊先生提供）

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

2024-11-28 18:21
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃