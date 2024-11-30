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爾灣破獲竊車團夥 1華人被捕

記者楊青╱爾灣報導
爾灣Woodbridge社區華裔居民張自華（中，譯音）日前被爾灣警方逮捕。（爾灣警察局提供）
爾灣Woodbridge社區華裔居民張自華（中，譯音）日前被爾灣警方逮捕。（爾灣警察局提供）

爾灣警方近日破獲重大車輛偷盜、僞造車牌和車輛識別號碼、銷售贓車系列犯罪團夥案，一名華人被捕，警方相信團夥可能涉及更多人員和盜車案，案情還在繼續發展和調查當中。

爾灣警方近日逮捕居住在當地Woodbridge社區的華裔居民張自華（譯音， Zihua Zhang）。爾灣警察局發言人Kyle Podlep表示，張自華及犯罪團夥涉嫌以低價從黑市上購買犯罪團夥偷盜來的汽車，然後非法修改汽車上的車輛識別號碼VIN（vehicle identification number）後，再將汽車轉手出售謀取暴利。

Podlep表示，爾灣警方大約在一個月前接到密報並開始對嫌犯展開秘密調查，搜集證據。警方在本月21日對張自華進行交通攔檢，發現他當時駕駛的道奇杜蘭戈SRT（Durango SRT）是一輛被盜的汽車，汽車擋風玻璃下的17個識別號碼已全部被打磨並重新修改。警方隨即向法庭申請搜查令並前往張自華居住的公寓搜查，在他家使用的公寓車棚中又發現了一輛價值超過28萬元的英國產豪華跑車Mclaren，該車的17位號碼也被已被打磨更換，警察並查證該車之前在拉斯維加斯被盜。警方表示，他們當天同時在張的住處還發現了更多證據，包括不同的汽車車牌，僞造的車輛識別牌等，警方相信張至少和五起盜車案有關。此外，警方還在張家發現了三支沒有登記註冊的槍。

警方從張嫌手中查獲價值超過8萬元的道奇杜蘭戈SRT（Durango SRT）。（...
警方從張嫌手中查獲價值超過8萬元的道奇杜蘭戈SRT（Durango SRT）。（爾灣警察局提供）
張嫌居住的爾灣公寓29日無人應門。（記者楊青/攝影）
張嫌居住的爾灣公寓29日無人應門。（記者楊青/攝影）

警方表示，Mclaren是昂貴的豪車，材料和結構都非常獨特，改變車輛識別號碼牌絕非一般人可為，需要受過專業訓練且很有經驗的技師才可能完成，警方相信張嫌後面還有更多人員或團夥聯合作案。

37歲的張自華居住的是一處聯排公寓，沒有獨立的車庫，居民的汽車停放在非封閉車棚中。張家29日有人在家，但沒有人開門接受採訪。張家的門前放了不少拖鞋，包括一些孩童拖鞋。

從張嫌居住的公寓車棚中查獲的價值超過28萬元的英國產豪車Mclaren。（爾灣警...
從張嫌居住的公寓車棚中查獲的價值超過28萬元的英國產豪車Mclaren。（爾灣警察局提供）

張家一位鄰居表示，自己已在該公寓居住三年，張家則是大約三個月前搬來。他說，張家搬來不久，但他發現一個奇怪現象，就是每個星期都看到張家的停車位上有不同的汽車進出，有時候甚至進來兩輛高檔豪車，不少是平常都看不到的。該位不具名的鄰居表示，當時心想這位新鄰居可能與毒品有關。他說，還有一個奇怪的情況是，他多次看到他的這位鄰居每次都是深夜和凌晨玩弄這些豪車，有次他看到這位鄰居凌晨一點左右將車門卸下來，又裝上去，一直搞到凌晨四點，看起來很不正常。由於很多都是豪華跑車，深夜發動這些汽車時常發出非常大的轟鳴，很多鄰居都被震醒。

張嫌居住的爾灣公寓，豪車就停放在聯排車棚中。（記者楊青/攝影）
張嫌居住的爾灣公寓，豪車就停放在聯排車棚中。（記者楊青/攝影）
警方從張嫌居住的公寓車棚中查獲的價值超過28萬元的英國產豪車Mclaren，該車...
警方從張嫌居住的公寓車棚中查獲的價值超過28萬元的英國產豪車Mclaren，該車之前在拉斯維加斯被盜。（爾灣警察局提供）

一位鄰居表示，他當時也覺得這位新鄰居不是與販毒有關，就是和偷車有關，總之不正常。後來又出現了28萬5000元的豪車Mclaren，讓他更加覺得不可思議，完全與公寓住家的經濟收入狀況不符。

張嫌居住的爾灣公寓，豪車就停放在聯排車棚中。（記者楊青/攝影）
張嫌居住的爾灣公寓，豪車就停放在聯排車棚中。（記者楊青/攝影）
Mclaren的汽車識別號碼已被打磨修改。（爾灣警察局提供）
Mclaren的汽車識別號碼已被打磨修改。（爾灣警察局提供）

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