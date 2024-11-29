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感恩節華人商家不休 推節日特價

記者啟鉻／洛杉磯報導
烤肉餐廳訂位客滿。（記者啟鉻／攝影）
烤肉餐廳訂位客滿。（記者啟鉻／攝影）

感恩節28日當天，南加聖蓋博谷東區亞裔商家多數開門營業；而華人商家也大多正常工作，員工則會提早下班。有的餐廳推出感恩節特價套餐，全家人外出就餐，華人安保仍保持高度警覺。還有華人在家烹調火雞餐，與家人和親友分享。

在羅蘭岡鑽石廣場一家規模較大的中餐廳，業者表示，感恩節火雞早已訂購一空，十幾磅的火雞不到90元，顧客訂購非常踴躍。對不斷前來詢問的客人，工作人員不忘叮囑，明年要提早預訂。廣場一家新開業銷售零食的超市，不少顧客前來選購，有的是全家人在餐廳就餐後，一起逛超市，為孩子們購買零食禮物。

在鑽石廣場一家北京風味餐廳，特別推出感恩節套餐，價格368.88美元，包括北京烤鴨、避風塘炒蟹、清蒸活魚、炒烤羊肉、招牌黃燜雞、幽香紫蘇排骨等十餘道美食，頗為吸睛，引來不少顧客。而韓國燒烤，也很受顧客追捧，該廣場一家韓國烤肉店的店員表示，餐桌早已訂滿，無法再接待其他顧客。

華資連鎖超市168，推出感恩節專售貨品台，有Happy Thanksgiving「知恩於心感恩同行」字樣，商品包括壽桃桶裝特級蝦子麵、瑤柱麵、全蛋麵等，還有其它食品和飲料，給人貼心的感覺。

東方明珠廣場，華人安保專家Tony正與警犬一起全副武裝在廣場巡邏。他表示，他現在負責廣場安保，接手幾個月來，沒有發生意外事件。不過他指出，目前大環境治安不靖，他和夥伴們會提供警覺，保證商家安全。廣場新成立一家秤重選購的零食超市，業者來自中國北方城市。她表示，感恩節雖然是假日，但她會正常工作。

感恩節也是家人、親友團聚的日子，已經年屆百歲的王奶奶，坐在輪椅上，與兩個女兒一起外出就餐。女兒們表示，趁著感恩節，與媽媽一起出外散心。年輕戀人也在感恩節外出品嘗美食，在可利馬街上一家川菜館，河濱加大的王同學與女友一起就餐。

華人除外出就餐，還有在家烹調火雞美食。居住喜瑞都市的王家樂特製一道炸火雞餐，配有烤紫薯。他說，這是他多年來持續在感恩節做的特別火雞餐，有獨有配方，還與友人分享，獲得大家交口稱讚。

感恩節當天東區最繁華廣場多數商家營業。（記者啟鉻／攝影）
感恩節當天東區最繁華廣場多數商家營業。（記者啟鉻／攝影）
北京風味餐廳推出感恩節套餐。（記者啟鉻／攝影）
北京風味餐廳推出感恩節套餐。（記者啟鉻／攝影）
安保專家Tony堅守崗位，嚴陣以待，防範打砸搶。（記者啟鉻／攝影）
安保專家Tony堅守崗位，嚴陣以待，防範打砸搶。（記者啟鉻／攝影）

感恩節 華人 亞裔

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