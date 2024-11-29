我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

建築公司US Framing West 涉盜薪資及逃稅

河濱訊
建築工人正在施工。示意圖。（取自pexels網頁）
建築工人正在施工。示意圖。（取自pexels網頁）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）近日宣布，加州建築公司US Framing West涉嫌薪資盜竊和逃稅，被控31項重罪指控，被告公司導致州府和工人損失高達260萬美元。

根據檢察長辦公室聲明，US Framing West被控在2021年至2022年間，在河濱縣教堂市（Cathedral City）的一個公共住房項目中，未支付工人當地法定薪水（prevailing wage），導致19名工人少拿四萬美元工資。此外，該公司涉嫌逃避超過250萬美元的州薪資稅。

根據加州刑法，僱主若從單一員工中盜取超過950美元的工資或小費，或在一年內從兩名或以上員工中共計盜取超過2350美元，將面臨重大盜竊罪指控。

據悉，該案的發生可追溯至2019年，北加州木匠工會地區理事會（Northern California Carpenters Regional Council）向加州司法部舉報奧克蘭（Oakland）一處建築項目可能存在工資盜竊問題。司法部隨後展開調查，進一步發現US Framing West在全州多地項目存在類似違規行為。

邦塔於8月在包括河濱、聖地牙哥、洛杉磯縣、舊金山等在內的多地法院對該公司及其負責人因格里希（Thomas Gregory English）和克雷布斯（Amelia Frazier Krebs）提起刑事訴訟。兩名被告11月自首並接受初審。

加州 司法部 刑事訴訟

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

下一則

明年起大改變 60至63歲退休帳戶可多繳14%

延伸閱讀

勞工節休假被要求加班 加州華人區沃爾瑪員工中百萬元

勞工節休假被要求加班 加州華人區沃爾瑪員工中百萬元
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...
doxo報告：月帳單最多10城市 聖荷西居冠 高達3695元

doxo報告：月帳單最多10城市 聖荷西居冠 高達3695元
加州建築公司US Framing West 涉重大薪資盜竊及逃稅

加州建築公司US Framing West 涉重大薪資盜竊及逃稅
水原一平來不及鑑定賭博成癮症 量刑延至2025年1月

水原一平來不及鑑定賭博成癮症 量刑延至2025年1月
加州林業計畫填補逾千職缺 提供女性、退伍軍人、少數裔就業機會

加州林業計畫填補逾千職缺 提供女性、退伍軍人、少數裔就業機會

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了