建築公司US Framing West 涉盜薪資及逃稅

建築工人正在施工。示意圖。（取自pexels網頁）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）近日宣布，加州建築公司US Framing West涉嫌薪資盜竊和逃稅，被控31項重罪指控，被告公司導致州府和工人損失高達260萬美元。

根據檢察長辦公室聲明，US Framing West被控在2021年至2022年間，在河濱縣教堂市（Cathedral City）的一個公共住房項目中，未支付工人當地法定薪水（prevailing wage），導致19名工人少拿四萬美元工資。此外，該公司涉嫌逃避超過250萬美元的州薪資稅。

根據加州刑法，僱主若從單一員工中盜取超過950美元的工資或小費，或在一年內從兩名或以上員工中共計盜取超過2350美元，將面臨重大盜竊罪指控。

據悉，該案的發生可追溯至2019年，北加州木匠工會地區理事會（Northern California Carpenters Regional Council）向加州司法部 舉報奧克蘭（Oakland）一處建築項目可能存在工資盜竊問題。司法部隨後展開調查，進一步發現US Framing West在全州多地項目存在類似違規行為。

邦塔於8月在包括河濱、聖地牙哥、洛杉磯縣、舊金山等在內的多地法院對該公司及其負責人因格里希（Thomas Gregory English）和克雷布斯（Amelia Frazier Krebs）提起刑事訴訟 。兩名被告11月自首並接受初審。