執行效率差 洛市遊民治理預算13億花不完

23-24財年洛市遊民治理預算資金來源

洛杉磯 市今年治理無家可歸的財年撥款創下歷史紀錄，但資金的使用效率嚴重不足。根據洛市審計長辦公室的最新調查結果，2024財年洛市撥款13億美元應對無家可歸者問題，但最終花費不到一半；未使用的資金將被歸還並等待再次撥款。

根據審計長報告，今年洛市在治理無家可歸問題上的預算 撥款總計13億670萬美元，已支出部分僅5億9904萬美元；預留資金1億9497萬美元；至少5億1269萬美元未支出。報告稱，市府未能利用好治理資金的原因在於「緩慢、低效的行動」，具體因素包括：人手和資源短缺、技術陳舊、孤立無援、繁瑣流程、缺乏即時數據分析。

梅吉亞（Kenneth Mejia）指出，洛杉磯市的無家可歸者人數仍處於歷史高位，儘管該市的無家可歸者預算已經到位，但仍有超過5億美元的預算未能使用。如果市政府能夠充分利用這些預算，無家可歸者的數量將會進一步減少。

審計長辦公室表示，除非重新撥款，未動用的普通資金通常會歸還至儲備基金（Reserve Fund），而未動用的特殊資金則會結轉至下一年度。梅吉亞敦促該市充分利用其資源，應對無家可歸危機。

根據審計長報告，未支配的資金包括：國家撥款1億8500萬美元；為遊民安置住房的內部安全計畫（Inside Safe）1億1200萬美元；豪宅稅Measure ULA提供的8000萬美元，用於可負擔房、租金 援助和租戶保護；來自州、聯邦和地方撥款的3000萬美元；用於阿片類藥物和藥物濫用治療床位的1600萬美元。

已使用或承諾使用的撥款包括：用於支持永久性住房的Prop HHH計畫項下2億6200萬美元；內部安全計畫的1億2600萬美元；Measure ULA的7000萬美元；用於無家可歸者住房、援助和預防計畫的5000萬美元；2800萬美元社區整筆撥款；2200萬美元州、聯邦和地方撥款。

報告還指出，2025財年無家可歸者預算減少了25%，至9億6100萬美元，比前一年減少3億1700萬美元，下降的主要原因是Prop HHH、內部安全計畫和社區街區開發補助金等項目的撥款減少。

洛杉磯市長貝斯 (Karen Bass)於2022年12月上任第一天宣布對無家可歸者實行緊急命令，在任期間投入了前所未有的公共資金。