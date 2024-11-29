Costco刷卡驗身分 顧客覺得被當賊

Costco進店前刷卡驗身分引起抱怨。（本報檔照片）

Costco 在2024年8月後設立賣場入口的會員卡刷卡機，雖然公司高層對此讚不絕口，認為可以即時掌握賣場人數，但對某些資深會員來說，去Costco好像是做賊，進場不但要刷卡，還要拿出駕照 驗身分。

最大原因是，早期的會員卡沒附照片，去一次就要被查一次，老客戶的感覺當然不好。不過Costco還是說，沒有照片的會員卡，可以在下次消費時留影，換成新款的會員卡，不過現場人員的說明方式，可能讓會員更不開心。

美國太陽報近日報導，Costco某間店的員工照例檢查會員是否符合資格，但當天非常趕的Barbara Berendt在X平台貼文說，她在入口先出示會員卡，然後拿出駕照，但店員卻要她同時出示會員卡與駕照，她說她真的很趕，但店員竟然跟她說「看著辦」（That's on you.），讓她覺得自己跟賊沒兩樣。

不過，貼文並未說明，她最後有沒有買到東西，還是掉頭就走。她自稱是2003年就成為會員，當年的會員卡沒有照片，但是先後出示還不行，非要同時出示，這位店員讓她覺得有點誇張了。

Costco先前的公告是有說，如果會員卡沒有照片，必須搭配有照片的證件，但並未特別說要同時。公司給媒體的聲明則說，會員卡沒有照片的會員，可以在賣場補拍，比對身分只是為了不讓沒有會員資格的人入場消費。

Costco的高層們則藉著各種管道宣傳刷卡的好處。前財務長 Richard Galanti告訴CNN，刷卡不但加快入場速度，結帳也變得更快。現任的執行長Ron Vachris則在股東會時說，刷卡機能讓他們更即時掌握場內人數，更快調整結帳收銀台的開放或停用。

Morgan Stanley 的分析師則認為，Costco想和Netflix一樣，限制非會員享受會員權益，長遠來看會員人數還會再增加。不過，社交平台上的反應就不是那麼好了，類似Barbara Berendt的抱怨文持續出現。

刷卡驗身分，再加上年初的會費增加，金星卡年費由60美元漲至65美元，黑鑽卡則為130美元，Reddit上的負評也因此增加不少。