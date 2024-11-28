加州林業啟動大規模招聘 開放約1000職缺

加州林業協會（California Forestry Association，也稱CalForests）主席兼CEO Matt Dias。（視頻截圖）

加州 林業多個部門面臨人員短缺，啟動大規模人力招聘計畫（California Forestry Sector Jobs Initiative）約1000人，以充實部門人員並使勞力組合多元化。

少數族裔媒體（Ethnic Media Service）26日舉辦線上會議，邀請加州林業協會（California Forestry Association，也稱CalForests）主席兼CEO Matt Dias以及加州森林與火災防範（Cal Fire）資源管理副總監Matthew Reischman以及在林業部門員工等，講述目前加州林業多個部門的人力緊缺現狀，以及開放的職位等信息。

Matt Dias介紹，隨著員工年齡逐漸偏大，新入職人員越來越少，加州林業面臨人力短缺的問題。他所在的協會主要包含加州林業產品部分，涵蓋400萬畝森林。本次的人力招聘計畫將在「林業產品」私人公司的各個領域。他介紹，在本輪招聘計畫中，目標招聘約1000個崗位。這些崗位不僅有林業專業性較強的崗位，也有卡車、拖拉車司機，行政崗位，會計，人力資源部，自然資源部等普通崗位。

在加州林業協會網站可以看到目前正在招聘的職位，包括自然資源部門Tule River Indian Tribe項目協調員，時薪為40至52每元，每周工作40個小時，地點為寇恩（Kern）和杜拉瑞（Tulare）等縣；此外還有聖馬刁縣（San Mateo County）的森林健康及防範火災項目經理等職位。

加州森林與火災防範（Cal Fire）資源管理副總監Matthew Reischman介紹，該機構目前也在積極招聘，職位包括加州註冊森林管理員（forester）、火災預防專家、溝通運營人士、消防員等。

綠鑽石資源公司（Green Diamond Resources Company）社區事務與交流代表Brita Goldstein介紹了在林業工作的體驗。她說如今林業工作機會比她當年入行時多了很多，薪資也從最低16美元上升至22美元。

加州林業協會在其網站上發布加州林業的就業 信息，並持續更新職位信息，民眾可以到該網站查詢：https://www.clfa.org/employment-announcements