我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

華航機餐新美食 推「五桐號」甜點飲品

記者張宏╱洛杉磯報導
商務艙推出的雙色聯名旅行包。（記者張宏╱攝影）
商務艙推出的雙色聯名旅行包。（記者張宏╱攝影）

華航升級北美出發航線的機上體驗，為不同艙等提供美食，且攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品。中華航空不斷提升客人在飛機上的各種體驗，包括不同出發地提供特色美食，且和網紅品牌合作推出限定飲料和甜點，還推出聯名旅行包。

（影音來源：記者張宏）

華航美洲地區行銷副理林懷卿表示，對於從台灣出發的旅客，華航攜手台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」，提供商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙等旅客高端美食體驗。米其林主廚陳偉強設計的專屬菜單將「私房菜」搬上雲端，讓旅客在3萬英尺高空享受星級料理。此外，華航攜手米其林綠星蔬食餐廳「陽明春天」，推出高端素食料理，以健康、環保的理念設計純素食菜單，堅持使用天然、在地食材，讓旅客享受純淨、健康的用餐體驗。

林懷卿說，華航將分階段於所有航線經濟艙全面導入100%環保再製不鏽鋼餐具。這項升級不僅顯示華航致力於優化旅客的用餐品質，更是落實減碳與減少塑膠廢棄物的具體行動。

華航還攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品，為旅客提供獨特的空中茶飲體驗。此次合作的產品包括以吉伊卡哇（CHIIKAWA）角色為主題的日式甜品，包裝設計令人討喜，廣受各年齡層旅客好評和喜愛，大家也可在華航的eMall購買。

華航的長程航班的豪華經濟艙有布列塔尼酥，經濟艙則提供抹茶紅豆Q心銅鑼燒。此外，華航亦推出以台灣特色茶飲為基底的氣泡飲及雪餅等甜品，讓旅客在旅途中享受更豐富的味覺體驗，與吉伊卡哇一起療癒心靈。華航與奢華潮流品牌MOSCHINO跨界合作，為豪華商務艙旅客推出全新機上雙色旅行包，結合時尚設計與實用功能，並精選高端護理用品滿足不同艙等需求。內含摩洛哥品牌MOROCCANOIL護膚系列及護髮精油等產品，並附贈環保材質製成配件，如牙刷組、眼罩與耳塞，彰顯對環境承諾。豪華經濟艙則聯名加拿大休閒品牌Roots，推出以小木屋為靈感的旅行包，溫暖的紅白灰配色營造出如家的舒適氛圍。

影音娛樂系統方面，華航升級豪華商務艙與商務艙耳罩式耳機，配備先進的主動降噪技術，讓旅客享受更加清晰音效體驗。全新耳機於華航波音777、A350、A321neo及A330機隊上線，讓旅客在飛行中享有無與倫比的放鬆體驗。

華航升級北美出發航線體驗，為不同艙等提供美食。（記者張宏╱攝影）
華航升級北美出發航線體驗，為不同艙等提供美食。（記者張宏╱攝影）
華航攜手台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」，為從台灣出發的旅客，提供商務艙、豪華經...
華航攜手台灣唯一的米其林三星餐廳「頤宮」，為從台灣出發的旅客，提供商務艙、豪華經濟艙與經濟艙全艙等旅客高端美食體驗。（華航提供）
華航升級豪華商務艙與商務艙耳罩式耳機，配備先進的主動降噪技術。（華航提供）
華航升級豪華商務艙與商務艙耳罩式耳機，配備先進的主動降噪技術。（華航提供）
華航還攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品，為旅客提供獨特...
華航還攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品，為旅客提供獨特的空中茶飲體驗。（記者張宏╱攝影）
內含摩洛哥品牌MOROCCANOIL護膚系列及護髮精油等產品，並附贈環保材質製成...
內含摩洛哥品牌MOROCCANOIL護膚系列及護髮精油等產品，並附贈環保材質製成配件，如牙刷組、眼罩與耳塞。（記者張宏╱攝影）
華航升級北美出發航線的機上體驗，為不同艙等提供美食。（記者張宏╱攝影）
華航升級北美出發航線的機上體驗，為不同艙等提供美食。（記者張宏╱攝影）
經濟艙美食及環保不銹鋼餐具。（記者張宏／攝影）
經濟艙美食及環保不銹鋼餐具。（記者張宏／攝影）
華航升級北美出發航線的機上體驗，為不同艙等提供美食，且攜手台灣知名手搖品牌「五桐...
華航升級北美出發航線的機上體驗，為不同艙等提供美食，且攜手台灣知名手搖品牌「五桐號」，帶來全新聯名機上甜點與飲品。從左二到右二依次是華航美洲地區行銷副理林懷卿、美洲地區處長鄭玉麟、美洲地區行銷協理張邱驊。（記者張宏╱攝影）

減碳 雲端 波音

上一則

華航北美往返亞洲 旅客再創新高

下一則

洛縣房價10年中位數翻倍 明年估破百萬元

延伸閱讀

華航攜手「五桐號」甜點飲品美食新體驗

華航攜手「五桐號」甜點飲品美食新體驗
華航黑五最強促銷 亞洲旅行最高八折

華航黑五最強促銷 亞洲旅行最高八折
APEX三冠王 華航連9年獲「全球五星航空」

APEX三冠王 華航連9年獲「全球五星航空」
賀中華隊奪冠 華航祭優惠 台灣出發來回機票84折起

賀中華隊奪冠 華航祭優惠 台灣出發來回機票84折起
12強賽／中華隊英雄返台 機長廣播「恭賀勇奪冠軍」旅客歡呼掌聲不斷

12強賽／中華隊英雄返台 機長廣播「恭賀勇奪冠軍」旅客歡呼掌聲不斷
華航董事長謝世謙罕見「樂觀」 預估今、明年營運高飛

華航董事長謝世謙罕見「樂觀」 預估今、明年營運高飛

熱門新聞

好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝