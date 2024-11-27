槍殺4人縱火滅證 19歲嫌恐終身監禁

洛杉磯縣檢察長賈斯康26日宣布，涉嫌在蘭卡斯特市槍殺四名熟睡中的受害者並縱火滅證的19歲男子，目前已被起訴且面臨無期徒刑。（NBC新聞網）

洛杉磯縣地方檢察官賈斯康（George Gascón）11月26日宣布，19歲男子桑多瓦爾（Miguel Diego Sandoval）被控於11月16日凌晨闖入蘭卡斯特一處住宅內，槍殺四名受害者後縱火 掩蓋罪行。嫌犯目前面臨謀殺、住宅入侵和縱火等多項重罪指控，若罪名成立，可判終身監禁不得假釋。

根據檢方提供的細節，受害者包括24歲加西亞（Edwin Garcia）、23歲蒙特貝羅（Matthew Montebello）、29歲阿卡克（Christine Aca-ac）及其24歲馬昆當（Janvi Maquindang）。案發時，受害者在睡夢中遭槍擊 ，其中三人當場死亡，蒙特貝羅則在醫院救治無效。此外，現場還有一名目擊者未受傷。目前檢察官已對桑多瓦爾提出多項指控，包括四項謀殺罪、一項住宅入侵罪及一項縱火罪。據指控，嫌犯在多名受害者在場時蓄意執行犯罪，並使用槍枝犯案。此外，檢方指出嫌犯有「伏擊」的意圖以及犯下多重謀殺的情節加重事由。

賈斯康表示：「這起槍擊事件令蘭卡斯特社區震驚，我們對於四位年輕生命的無辜喪失感到深切悲痛，尤其是一對兄妹在熟睡中遭到殘忍槍殺。我們除了向受害者家屬致以深切慰問，檢方重大案件部門也將全力以赴，確保嫌疑人受到法律的嚴懲。」

此案目前由洛縣 警局負責調查，庭訊排定於2025年1月27日在安東諾維奇羚羊谷法院（Michael D. Antonovich Antelope Valley Courthouse）A1法庭進行。桑多瓦爾已被羈押不得保釋。