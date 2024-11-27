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專家：藥物、補品、食品、化妝品、汽車等不必買最貴的

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
華人女性追求昂貴的品牌護膚品，專家認為可在藥妝店找到平價替代品。（受訪者提供）
華人女性追求昂貴的品牌護膚品，專家認為可在藥妝店找到平價替代品。（受訪者提供）

財務專家警告人們不要盲目消費，應有意識做出選擇，優先考慮實際需求而非滿足購買欲望。專家特別指出，在藥物、維生素和補品、食品雜貨、化妝品、汽車等方面，應盡可能少花錢，不必選擇最貴的。但對於很多華人來說，卻往往在這些方面盲目消費，過分追求品牌意識，實際效果卻不盡人意。

GOBankingRates最近採訪幾位專家，建議消費者在10件日常商品上，應盡可能節約，購買便宜的替代物。專家提到很多女性每日使用的化妝品，認為這是一個能夠優化開支的關鍵領域。

很多女性華人追求知名化妝品牌，認為「年輕時不保養，年紀大了後悔莫及。」華女Rache Huang表示，護膚品、化妝品是自己最大開銷之一，每月支出近1000美元，「我一直用最好的牌子，包括CPB、La Prairie、海藍之謎等。」此外，Rache每周一次去美容院做保養，她認為，別的東西可以買便宜貨，唯有保養皮膚不能降級。但個人理財專家兼Erika.com創始人Erika Kullberg建議，應盡量在藥妝店以極低價格買到名牌化妝品的替代選擇，「我保證，沒人能看出你是否花了30美元買睫毛膏。」

專家還指出，購買藥物也不必選擇最貴的，因為仿製藥價格低，但功效相同。Kullberg表示，仿製藥通常含有與品牌藥相同的活性成分，他建議人們去藥店時，可以比較不同品牌的藥物成分，選擇價格便宜的。此外，在不犧牲質量的情況下，專家也建議消費者購買便宜的維生素和補品，但要確保仔細檢查成分。財務專家Sebastian Jania指出，如果能以更便宜的價格獲得維生素B12等產品，就應該這樣做，而不是花費更多的錢。

華人購買昂貴品牌的商品還包括汽車，從中國移民到洛杉磯半年的Eric Li表示，剛來到美國，就發現豪車價格比中國便宜很多，他趕緊購置，並在微信朋友圈炫耀。但財物專家認為，汽車的主要用途就是交通工具，載人從一個地方到另一個地方，並非身分的象徵，因此只要質量安全、品牌可靠，就不必花大價錢買豪車；尤其現在汽車正在貶值，真正的有錢人通常只會選擇低調的駕駛工具。

另外，專家還建議這些商品也應選擇相對便宜的產品，包括嬰兒衣服、書籍、食品雜貨、一次性用品、健身房會員費、茶和咖啡等日常消費品。他們認為，經常需要更新的消耗品，都不需要買貴的，除非自己對哪個品牌特別偏好。

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