關愛社區家庭 階進基金會感恩節免費食物12/1發放

階進慈善基金會12月1日在羅斯密免費發放食物。 （ 資料照片，基金會提供）

階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）一年一度的感恩節 免費食物發放活動，將於12月1日（周日）舉行。活動當天，該組織將提供豐富的生活物資，包括新鮮蔬果、主食、罐裝食品、以及可長期儲存的乾貨等，為有需要的社區民眾提供支持。

免費食物發放活動從1日上午10時開始至下午1時，地點位於羅斯密社區中心(Rosemead Community Recreation Center)，地址是3936 Muscatel Ave., Rosemead。因物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份，領取者需攜帶身分證明（ID）。基金會表示，近幾年物價飛漲，南加 許多家庭面臨食物短缺等問題，感恩節是分享和關愛的時刻，希望透過食物發放活動，向民眾傳播愛意，歡度佳節。據悉，去年的感恩節發放活動，該基金會共為1000戶家庭提供服務。

此外，基金會指出，1日活動當天，還將提供免費流感疫苗 、新冠疫苗接種活動，歡迎有需要者前來。階進慈善基金會創始人葉品毅（Kevin Yip）表示，由於近期感染人數再度增多，接種疫苗對保護自己和家人至關重要。活動更多詳情可致電888-996-9985，或登陸基金會官網查詢www.wealthbyhealth.org/upcoming-events。

階進慈善基金會成立於2016年，除經常舉辦免費食物發放活動、疫苗接種外，還定期提供各類大型義診，涵蓋眼科、牙科、心臟科、家庭科和足科等多個專科領域，甚至包括傳統中醫如拔罐和針灸。本著人人享有優質醫療服務的理念，基金會積極為社區服務，他們的使命是透過提供可及資源，改善弱勢族群的健康和福祉。