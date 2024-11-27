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南加聖誕點燈秀接力 羅迪歐大道、Mission Inn河濱…炒熱氣氛

記者朱敏梓／洛杉磯報導
The Grove購物中心的人工飄雪。（記者朱敏梓/攝影）
The Grove購物中心的人工飄雪。（記者朱敏梓/攝影）

南加每年冬季最受矚目的活動之一，便是各地舉辦的點燈儀式（Tree Lighting Ceremony）和充滿聖誕氣息的燈光展。隨著節日季的到來，從The Grove購物中心，到比佛利山（Beverly Hills）著名的羅迪歐大道(Rodeo Drive)，再到被評為「最佳公共燈光秀」的河濱Mission Inn酒店燈光節，無數燈光裝飾陸續將城市點亮，帶來濃濃的節日氛圍。

1.比佛利山羅迪歐大道

每年的聖誕季，羅迪歐大道都會以華麗燈飾點亮整條購物街，吸引無數遊客前來觀賞打卡。今年的聖誕燈飾於11月14日正式亮相，並將持續至2025年1月5日，為居民和遊客帶來長達近兩個月的節日歡樂。除了購物街兩旁充滿節日氣氛的燈飾，今年還新增多項夜間亮點：「光輝花園」（Glowing Gardens）燈光裝置：位於Beverly Cañon Gardens公園，展現夢幻燈光效果；「睡蓮池之光」（Lights on the Lily Pond）燈光秀：每晚6點至9點30分於Beverly Gardens Park上演，每隔15分鐘一次，帶來絢爛的視覺盛宴。

2.The Americana at Brand購物中心

位於格蘭岱(Glendale)的戶外購物中心The Americana at Bran燈飾已經於11月15日開幕，除了高100呎、用1萬2000盞燈和8000多個裝飾品裝扮的巨型聖誕樹、人造飄雪、音樂噴泉、觀光電車等節日裝置，遊客還能和聖誕老人合影，節日氣氛拉滿，非常適合全家一起體驗。

聖誕燈光秀活動將持續到2025年1月初，每天晚上廣場上空會飄下人造雪，讓南加居民也能感受到冬日的浪漫氛圍。飄雪時間通常為每晚7點和 8點。在聖誕老人之家，孩子們可以與聖誕老人面對面交流、合影，並將自己的願望告訴聖誕老人，該活動開放至12月24日，需提前預約。商店和餐廳也推出多項假日特惠和季節限定菜單，讓購物與用餐更加愉快。

3.The Grove購物中心

今年的聖誕亮燈儀式將於11月25日下午7點舉行，屆時將有精彩的樂隊表演、聖誕樹點燈儀式、浪漫的第一場飄雪、無人機表演、煙花等精彩活動，還有聖誕老人驚喜亮相。

The Grove購物中心的巨型聖誕樹。（記者朱敏梓/攝影）
The Grove購物中心的巨型聖誕樹。（記者朱敏梓/攝影）

4.洛市中心The Bloc SPARKLE

洛杉磯市中心「The Bloc」的Sparkle魔幻假日燈光秀於11月17日開幕，並持續至12月31日，這是一場由1800萬色燈光所打造的視覺盛宴，點亮洛杉磯的冬夜。這場盛大的假日光秀將燈光與節慶音樂完美結合，為民眾帶來一個全新的、身臨其境的節日氛圍。燈光秀地址為：750 W. 7th Street, Los Angeles。

洛杉磯市中心The Bloc的燈光秀。（The Bloc）
洛杉磯市中心The Bloc的燈光秀。（The Bloc）

5. Mission Inn河濱燈光秀

每年冬季，加州河濱市Mission Inn酒店及水療中心都會盛大舉辦聞名遐邇的燈光節（Festival of Lights），為南加州假日季節增添濃厚的節慶氛圍。這項傳統活動以超過450萬盞閃耀燈光點亮整個酒店及周邊區域，並免費向公眾開放。活動還設有超過400個動畫人物，讓整個節日氛圍更加生動迷人。Mission Inn燈光節因其壯觀的視覺效果與節慶魅力，屢獲殊榮，並被「USA Today」評選為「最佳公共燈光秀」。燈光節於11月23日啟動，並持續至2025年1月6日。

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