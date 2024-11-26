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比佛利山最繁華大道 拎名牌包夫婦遇搶

洛杉磯訊
畫面顯示，男受害者在遭遇搶劫後倒地。（Fox新聞台畫面）
畫面顯示，男受害者在遭遇搶劫後倒地。（Fox新聞台畫面）

根據比佛利山警局消息，24日在比佛利山羅迪歐大道(Rodeo Drive) 發生搶劫案，手持名牌包的夫婦在光天化日之下遭四名男子持槍搶劫。

事件發生在羅迪歐大道北段400號街區，靠近Brighton Way交叉口，警方下午1時30分前後接獲報案並迅速趕赴現場。根據警方說法，當時受害夫婦在精品店外等候，四名嫌疑人走近他們，其中一名嫌犯在與受害者發生肢體衝突後拔槍。

警方表示，衝突過程中，嫌犯搶走兩個名牌手提包，包內有現金和手機。警方在附近找回一部手機。此外，嫌犯還企圖搶走男受害者的珠寶，但未能成功。

根據目擊者拍攝的畫面顯示，四名嫌犯均身穿深色衣物和連帽運動衫，他們搶劫得手後沿羅迪歐大道逃跑，並迅速躲進一條小巷。

目前尚不清楚是否有人在此次事件中受傷，但畫面顯示，男受害者倒地並不斷抽搐，女受害者和另一個人跪在地上按住受害男子，其中一人高喊求助。

比佛利山消防局的醫療人員到場提供支援，但警方表示，兩名受害者自行前往當地醫院就醫。目前，他們的具體情況尚未公布。

此案件仍在調查中，警方呼籲知情者提供線索，可致電比佛利山警局，電話為310-285-2125；希望匿名提供信息者，可以撥打滅罪熱線800-222-8477，或通過網站www.lacrimestoppers.com。

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