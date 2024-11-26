南加150萬STEM獎學金 入圍者有機會帶薪實習

Edison Scholars獎學金計畫已於近日開放申請，將至1月23日結束。入圍學生每人可獲總計5萬元的大學獎學金。圖為此前的獲獎學生。（南加州愛迪生電力公司）

在南加 州地區推行多年的Edison Scholars獎學金計畫已於近日開放申請，至2025年1月23日結束。該項目為STEM相關專業的入圍 學生每人提供總計5萬美元助學獎勵，幫助他們追求夢想。

由南加州 愛迪生電力公司(SCE)的控股公司Edison International提供的獎學金計畫，每年向其服務區域內的30名即將畢業的高中生頒發總額為150萬美元的獎學金。每位獲獎者除能在大學四年獲得5萬美元資助外，還可以在完成第一年大學課程後，在南加州愛迪生電力公司進行帶薪暑期實習。符合條件的學生可在1月23日前登錄edisonscholars.com申請。

根據申請要求，申請人必須居住在南加愛迪生電力公司的服務區域內的高中生，並計畫於2025/2026年在受認可的四年制學院或大學攻讀STEM領域相關專業，包括電腦和資訊系統、工程學、工程技術、管理資訊系統、數學、物理學及自然資源等。學生成績的GPA必須至少達到3.0， 並證明在經濟上有困難。申請要求特別指出，將優先考慮家庭中第一代上大學的學生。而想要申請暑期實習的學生，必須滿足崗位的最低資格要求，並完成所需的招聘篩選流程。