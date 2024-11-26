支持台灣會館重建 世華工商婦女會捐2萬

世華人南加分會當天還特別向台灣會館捐贈1萬5000美元，支持台灣會館重建計畫。左至右：游蕙綾、陳玲華、施郭鳳珠、田（言台）鴻、林榮松。（記者楊青/攝影）

世界華人 工商婦女企管協會24日主辦年終理財與法律講座，並為台灣會館重建工程捐款2萬美元。

世華人南加 分會會長游蕙綾表示，聯邦和加州 新一年法律將有很多改變，世華舉辦本次活動就是希望新年到來之際華人企業及時了解最新法律法規，少走彎路少吃虧。

當天活動由台灣會館、台灣學校合辦。台灣會館榮譽董事長田詒鴻感謝大家到來，他表示，及時瞭解最新法律法規非常重要，他最近就收到了稅務局查稅通知，深感有必要對稅法更多了解。他同時希望大家支持會館，多多使用台灣會館場地開展活動。

世華南加分會當天還特別向台灣會館捐款1萬5000美元，世華總會榮譽會長施郭鳳珠也向台灣會館捐助5000美元，支持台灣會館在2025年春季開始的重建計畫。