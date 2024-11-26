支持台灣會館重建 世華工商婦女會捐2萬
世界華人工商婦女企管協會24日主辦年終理財與法律講座，並為台灣會館重建工程捐款2萬美元。
世華人南加分會會長游蕙綾表示，聯邦和加州新一年法律將有很多改變，世華舉辦本次活動就是希望新年到來之際華人企業及時了解最新法律法規，少走彎路少吃虧。
當天活動由台灣會館、台灣學校合辦。台灣會館榮譽董事長田詒鴻感謝大家到來，他表示，及時瞭解最新法律法規非常重要，他最近就收到了稅務局查稅通知，深感有必要對稅法更多了解。他同時希望大家支持會館，多多使用台灣會館場地開展活動。
世華南加分會當天還特別向台灣會館捐款1萬5000美元，世華總會榮譽會長施郭鳳珠也向台灣會館捐助5000美元，支持台灣會館在2025年春季開始的重建計畫。
當天受邀主講三場專業講座的陳柏宇、胡正國和許志明三位專業人士，給現場民眾帶來2025年美國和加州稅務和法律最新資訊。其中陳柏宇會計師深入剖析年終節稅策略，為民眾在稅務季節前做好規劃，最大化節稅效益出謀劃策；胡正國理財師講解資產傳承的最佳方案，以及資產如何能夠順利、有效地傳承，保障家庭未來財務安全；許志明律師解析2025年加州中小企業新法規，提別提醒企業主及早了解並符合新規要求，避免潛在法律風險。
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