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好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

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今年房市可望強勁反彈？加州房仲協會改口：誤判

編譯胡立宗／綜合報導
30年期房貸利率11月14日回升至6.78%。（取自Fannie Mae）
30年期房貸利率11月14日回升至6.78%。（取自Fannie Mae）

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）曾經預期，房屋銷售量在2023年大減24%後，2024年可望強勁反彈、年增23%。但是協會最近坦承過度樂觀，再度調降預期增幅至7%，且2025年也只會平緩增加10%。

最大的原因是，協會誤判了聯準會降息的影響力，因為大家都已有期待，兩度降息後，國債利率不降反升，而房貸利率也在近期反彈攀高，30年期房貸利率11月14日來到6.78%。

協會分析長Jordan Levine指出，許多買主春季、夏季都在等聯準會降息，但降息後房貸利率反而攀升，成交數量自然減少，部分原因來自於，很多人都以為聯準會降息就一定會讓房貸利率下跌，但聯準會只是影響房貸利率的部分因素而已。

導致房貸利率攀高的原因還是在於，加州房屋供不應求，以獨棟屋來說10月中位價已比去年同期增加3%，達86萬8000美元。另外，房屋保險的費率愈來愈高，同樣也壓低買氣。

展望2025年，協會認為成交量約在30萬4000間，年增10%。在今年的經驗後，未來就算聯準會再降息，也很可能不能拉低房貸利率。而房屋價格明年還會再漲，最大的原因依然是供不應求，因為加州的新建量已經落後於需求長達35年了。

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