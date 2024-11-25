南加台美急難救助會 田詒鴻連任會長

南加州台美急難救助協會會員大會結束後，與會會員進行大合影，共同見證協會年度盛會的圓滿落幕。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州 台美急難救助協會11月23日在洛僑中心舉行2024年會員大會，創會會長田詒鴻獲全票支持連任，同時選出四位副會長與新任監事長，並通過35位理事名單。田詒鴻表示，新團隊將在2025年推動至少四項大型扶助方案，加強物資送暖行動。

四位副會長經過激烈競選，最終由于仁豪、溫玉玲、張麗卿、趙韻梅分別出任第一至第四副會長。大會同時選出陳柏宇擔任監事長，原團隊核心成員陳玲華秘書長、陳英煌財務長及江瑞瀛副財務長則獲留任。田詒鴻感謝理事持續支持，他指出協會自創立以來，會員熱心公益，各項活動均順利完成。

左起：趙韻梅、于仁豪、田詒鴻、溫玉玲、張麗卿 當選會長、副會長。（記者張庭瑜╱攝影） 新任團隊成員在會員大會結束後合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

經文處領務組副組長江月綉到場表示，近年國人出國機會增加，該會協助駐洛杉磯外館處，為僑民、訪客及留學生提供緊急援助，成為旅外國人重要後盾。洛僑中心副主任方瓊逸指出，在僑委會委員長徐佳青推動下，目前全球已有112個急難救助協會，南加 州分會雖成立未滿一年，已展現亮眼成效。

年度工作報告顯示，該會已完成敬老物資分發、義診講座等活動，並協助解決洛僑中心冷氣設備問題、設立梁永泰公子助學金等。12月28日將首次舉辦聖誕關懷耆英活動，預計為蒙特利公園市 金齡新村150位長者送暖，除準備百份禮包與精品抽獎外，還特別安排音樂表演，營造節慶歡樂氣氛。

該會目前擁有逾百位會員，本次會員大會出席人數超過60人。新任理事陣容包括吳東昇、林國彥、吳伊華、汪蔚興、辛志超、呂世豪、李金生、李建民、柯欣侑、胡永全、徐洸玲、徐菡美、陳啟耕、張自豪、曾翔瑜、游蕙綾、黃永鉅、葉怡蘭、葉俊麟、廖美華、鄭怡薇、潘意玲、劉雅薇、賴鈺祺、羅明、吳惠鉉等35人。