3團體感恩節聯誼 與自閉兒同歡
美國華人婦女聯合會與美國山西聯誼會及富蘭克林基金會的孩子們，23日在杜瓦提（Duarte）公園慶祝感恩節。婦女會成員們和各個參與家庭準備各種美食和小點心，現場孩子們和媽媽表演精心準備的節目，參加聚會活動上百人，其中特殊孩子近30人。
（影音來源：記者張宏）
活動上孩子們精心準備了節目，有唱歌、舞蹈、樂器演奏等，其中90%節目都是自閉症孩子們演出。一名八歲的自閉症孩子James和媽媽一起表演歌舞，孩子在前面唱歌，媽媽在後面跳舞，邊跳舞邊留下淚水。這位媽媽表示，孩子兩歲就被確診為自閉症，這六年來各種艱辛湧上心頭，藉此活動能感受到溫暖和支持。
婦女聯合會今年第二次和富蘭克林基金會舉辦感恩節聯誼，會長鍾學正表示，大家和這群自閉症孩子歡度佳節，看到孩子們露出笑臉，內心感受到安慰和美好，施比受更有福。
山西聯誼會副會長賈志宏表示，他和富蘭克林基金會會長赫景秀夫婦相識多年，看到基金會從無到有，他非常佩服和感動，呼籲更多人能關注和幫助這些自閉症孩子。
富蘭克林基金會理事楊莘蒂表示，或許孩子們表演水平層次不齊，但是希望藉此給孩子們提供一個表現的平台，讓他們增強自信，學會藝術表達。今年起基金會成立多個俱樂部，像壁球俱樂部，機器人俱樂部，魔術俱樂部，目前還計畫成立衛生俱樂部和棋牌樂俱樂部等。另外，醖釀著成立紅杉樹部落，作為一個家長互助的平台。
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