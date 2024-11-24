3團體感恩節聯誼 與自閉兒同歡

一名八歲的自閉症孩子和媽媽一起表演歌舞，孩子在前面唱歌，媽媽在後面跳舞。（記者張宏／攝影）

美國華人 婦女聯合會與美國山西聯誼會及富蘭克林基金會的孩子們，23日在杜瓦提（Duarte）公園慶祝感恩節。婦女會成員們和各個參與家庭準備各種美食和小點心，現場孩子們和媽媽表演精心準備的節目，參加聚會活動上百人，其中特殊孩子近30人。

（影音來源：記者張宏）

活動上孩子們精心準備了節目，有唱歌、舞蹈、樂器演奏等，其中90%節目都是自閉症孩子們演出。一名八歲的自閉症孩子James和媽媽一起表演歌舞，孩子在前面唱歌，媽媽在後面跳舞，邊跳舞邊留下淚水。這位媽媽表示，孩子兩歲就被確診為自閉症，這六年來各種艱辛湧上心頭，藉此活動能感受到溫暖和支持。

婦女聯合會今年是和第二次和富蘭克林基金會舉辦感恩節聯誼。（記者張宏／攝影）

從左至右依次是15歲飛上藍天的自閉症孩子布萊恩特的媽媽Emily、屈建平、布萊恩特和舞蹈教練王廣成。（記者張宏／攝影）

山西聯誼會成員們今年也加入這個感恩節聯誼活動。（賈志宏提供）

婦女聯合會今年第二次和富蘭克林基金會舉辦感恩節聯誼，會長鍾學正表示，大家和這群自閉症孩子歡度佳節，看到孩子們露出笑臉，內心感受到安慰和美好，施比受更有福。

山西聯誼會副會長賈志宏（中）和會員們也來助陣。（記者張宏／攝影）

婦女聯合會和富蘭克林基金會舉辦感恩節聯誼。（記者張宏／攝影）

現場匯集數十名自閉症孩子和其父母。（記者張宏／攝影）

山西聯誼會副會長賈志宏表示，他和富蘭克林基金會會長赫景秀夫婦相識多年，看到基金會從無到有，他非常佩服和感動，呼籲更多人能關注和幫助這些自閉症孩子。

活動結束後大家品嘗美食。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會會長赫景秀（左）和美國華人婦女聯合會會長鐘學正(右)。（記者張宏／攝影）

富蘭克林基金會理事楊莘蒂表示，或許孩子們表演水平層次不齊，但是希望藉此給孩子們提供一個表現的平台，讓他們增強自信，學會藝術表達。今年起基金會成立多個俱樂部，像壁球俱樂部，機器人俱樂部，魔術俱樂部，目前還計畫成立衛生俱樂部和棋牌樂俱樂部等。另外，醖釀著成立紅杉樹部落，作為一個家長互助的平台。