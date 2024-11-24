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陳智權珠寶藝術個展 跨越禪意與工藝

記者張庭瑜╱聖塔安那市報導
左起：寶爾博物館華人董事長施劉秀枝、藝術家陳智權、寶爾博物館館長奧哈羅（Dr. Sean O’Harrow）、Aka Chen品牌執行長楊秀惠。（記者張庭瑜╱攝影）
左起：寶爾博物館華人董事長施劉秀枝、藝術家陳智權、寶爾博物館館長奧哈羅（Dr. Sean O’Harrow）、Aka Chen品牌執行長楊秀惠。（記者張庭瑜╱攝影）

台灣珠寶工藝大師陳智權（Aka Chen）籌辦的「永恆的花園」（Eternal Garden）藝術展11月16日在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）開幕，透過20組100件鈦金工藝與寶石的精緻作品，呈現出東方禪意美學與現代珠寶工藝的完美融合。展期將至2025年4月13日，之後移師休士頓自然科學博物館。展品不僅是珠寶，更是可穿戴的藝術品，開創了珠寶藝術的展現形式。

影音：記者張庭瑜

陳智權在珠寶產業深耕30餘年，早期作為珠寶商往返於世界各地的礦區與奢華都市間。這段經歷讓他體會到貧富差距帶來的衝擊，促使他思考珠寶設計更深層的意義。「珠寶不應該只是裝飾品，它應該是佩戴者內在精神的展現，是一種存在的價值。」陳智權如是說。並開始靜坐冥想，種花養鳥，在生活中尋找創作靈感。

本次展覽以「賞園」、「格物」、「觀心」為三大主軸。「賞園」展現自然花園之美，「格物」則透過各式器皿與珠寶花卉的搭配，引導觀眾探索物件中的真理，而「觀心」則是整個展覽最核心的精神主旨。

他顛覆傳統珠寶製作方式，以鈦金屬取代傳統的K金與白金，將其製成畫布，再將寶石灑於其上，創造出獨特的裝置藝術。陳智權表示，所有作品都在顯微鏡下精密製作，包括切削、拋光等工序，以確保每個細節完美呈現。

透過長期禪修，陳智權發展出獨特的創作方法。「最簡單最好，越簡單越好。」他強調，「靈感不是自己的創造，而是來自外在。但你要準備好，外在的靈感才會來。」

展覽重點作品「永恆的花園」源於陳智權對自家小花園的觀察。這件寬達880公分作品醞釀30年、執行20年，其靈感來自一次禪坐後的頓悟：「有一次靜坐之後，眼睛一打開，咦，那有一個聲音告訴我，是不是就是這個景？」作品呈現了藝術家日常生活中的種種元素。「其實美好就在身邊，」陳智權說，「像庭院裡的晴天、蝴蝶、小鳥都給了我很大啟發。鳥兒從不為明天的食物煩惱，天天都很快樂，這讓我思考人為什麼不能這樣。」

本次展覽特別與台灣友達光電合作，運用其擬真藝術技術，增添科技感。陳智權認為藝術創作必須與科技結合：「如果不趕快結合科技，我們可能會失去很多可能性。」展場設計也獲得香港故宮團隊協助製作動畫，營造出深具意境的空間體驗。

陳智權期望觀眾能在觀展過程中進入冥想或禪的狀態。「禪是不可說的，需要自己去體會，它是人間最美的靈魂表現。」他透過作品的表面肌理、顏色變化，以及寶石間的折光與漫射，試圖引導觀眾進入一種深層的精神思考。

在展覽中最引人注目的作品莫過於寬達880公分的核心畫作《永恆的花園》。（記者張庭...
在展覽中最引人注目的作品莫過於寬達880公分的核心畫作《永恆的花園》。（記者張庭瑜╱攝影）
陳智權的作品栩栩如生，巧妙地捕捉自然之美，展現生命的細膩與靈動。（記者張庭瑜╱攝...
陳智權的作品栩栩如生，巧妙地捕捉自然之美，展現生命的細膩與靈動。（記者張庭瑜╱攝影）
陳智權在「永恆的花園」展覽中，深入分享每一件作品背後的創作理念與技法。（記者張庭...
陳智權在「永恆的花園」展覽中，深入分享每一件作品背後的創作理念與技法。（記者張庭瑜╱攝影）
陳智權親自為觀眾講解每一件作品背後的創作故事與技術細節。（記者張庭瑜╱攝影）
陳智權親自為觀眾講解每一件作品背後的創作故事與技術細節。（記者張庭瑜╱攝影）

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