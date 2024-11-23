洛杉磯學區2023-2024學年畢業率87% 7大評比過半升級

洛杉磯聯合學區2023-24學年畢業率87%創新高，並首度在加州學校評比7大指標中擺脫最低等級。（abc7電視台新聞截圖）

據加州 教育廳最新資料，洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）2023-2024學年畢業率達87%，較上年度成長3個百分點，且在加州學校儀表板7大評比項目中，首度避開最低等級的紅色和橘色評級，創下歷史性紀錄。

LAUSD學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）在教委會議上表示：「這些驚人的數據，正是我們教師團隊、支援人員辛勤付出的成果，更展現了全區上下一心、校長領導有方，以及教委會願景的落實。」他進一步指出，教委會四大目標之一，便是提升畢業率及學生畢業後發展，「很欣慰看到我們正一步步實現這個目標」。

最令人鼓舞的是，弱勢學生群體的表現同樣出色。卡瓦略說明，不論是拉丁裔學生、英語學習者、貧困家庭子女、寄養青少年，乃至無家可歸學生，畢業率都有明顯提升。

而在加州學校儀表板評比方面，同樣傳出佳績。該評比系統採用藍、綠、橘、紅四色標示，藍色代表最優異，紅色則為最低等級。卡瓦略強調，這是LAUSD開辦以來，首次在所有評比項目中擺脫紅色和橘色標記。其中，長期缺席率、停課率、數學及英語學習者進步等七大指標，更有四項較去年進步。家長及關心教育發展的民眾，可透過加州學校儀表板網站查詢各校詳細資料。

在標準化測驗表現上，LAUSD上月公布的智慧平衡評估（SBA）成績也令人振奮。英語語言藝術（ELA）達標學生比例成長1.9%，較全州平均成長幅度高出5倍；數學達標率則增加2.3%，為全州平均值的3倍。各年級及族群的表現皆呈現正面發展。

卡瓦略表示，這些進步反映了學區在資源投放、策略規畫及系統改革上的正確方向。「當學區、教師、家長與社區攜手努力時有長足進步。」「相信並實施有效措施，對提升教育成果至關重要。」