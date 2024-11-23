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比往年早 南加聖誕樹上市 周末迎第1波人潮

記者楊青／洛杉磯報導
Armstrong Garden聖誕樹周末前已全部上市，準備本周末開始迎接第一波採購人潮。（記者楊青／攝影）
Armstrong Garden聖誕樹周末前已全部上市，準備本周末開始迎接第一波採購人潮。（記者楊青／攝影）

美東地區今年夏季連續的災難性天氣重創聖誕樹種植林場，導致今年全美聖誕樹市場供應短缺，不過南加州業者表示，南加州大部分地區今年的聖誕樹供應不受影響，而且因為汽油價格有所下降，今年本地聖誕樹價格與去年基本持平甚至略有下降。

大型居家超市Home Deport、Lowes、Armstrong Garden和不少地方聖誕樹販售站，本周迎來了第一波採購人潮。南加的聖誕樹市場相當穩定，貨源主要來自俄勒岡州和華盛頓州，今年貨豐量足，而且比往年上市時間更早。

聖蓋博谷各種新鮮砍伐的聖誕樹和聖誕植物已上市。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷各種新鮮砍伐的聖誕樹和聖誕植物已上市。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷山腳地區Armstrong Garden負責人Jaccob表示，他們店的兩批聖誕樹已全部到位，本周末會迎來第一波採購人潮。疫情之後很多民眾購買聖誕樹時間提前，傳統上一般家庭是吃完火鷄大餐的周末才開始購置聖誕樹，但這兩年不少人家的感恩節大廳就已經能夠聞得到聖誕樹清新的松香味道。前庭後院張燈結綵，拉長節日歡樂氣氛。

Jaccob說，這兩年罕見的通貨膨脹、汽油柴油化肥等農用物資價格上漲，新鮮砍伐的聖誕樹的價格也一直升級，去年全國新鮮聖誕樹價格比上年漲20%左右，各地商家進貨數量相對保守。不過，今年的價格基本與去年持平，比如他們的聖誕樹從80元至260元不等。

聖蓋博谷各種新鮮砍伐的聖誕樹和聖誕植物已上市。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷各種新鮮砍伐的聖誕樹和聖誕植物已上市。（記者楊青／攝影）

Home Deport、Lowes的聖誕樹價格在60至180元之間。店員表示，全國的聖誕樹價格平均每呎約13元，一人高的聖誕樹一般90元左右，但不同樹種價格也有很大區別，比如6至呎的Douglas Fir每棵60元左右；8至9呎的將近100元；5至6呎的Noble Fir每棵70元，6至7呎每棵90元，8至9呎要160元左右。Lowes 3至5呎的Spruce每棵不到60元，3至5呎的Douglas Fir每棵80元，5至6呎的Noble Fir則要160元左右。

Armstrong Garden聖誕樹周末前已全部上市，準備本周末開始迎接第一波...
Armstrong Garden聖誕樹周末前已全部上市，準備本周末開始迎接第一波採購人潮。（記者楊青／攝影）

如何延長聖誕樹和聖誕裝飾植物的生命力？植物專家有小竅門。Jaccob向民眾介紹，新鮮砍伐的聖誕樹根部放置在水中，通常能保持至少一個月的新鮮度，但如果在水中加入幾滴植物水分快速補充劑，聖誕樹的新鮮度可以加倍延長。很多家庭喜歡各種松葉和漿果做成的花環，如果經常噴些蠟水，就會在松葉上形成一種樹臘，鎖住松葉水分，讓聖誕花環每天都像剛從大山裡出來的一樣新鮮，養心養眼。

南加州大多數聖誕樹來自俄勒岡州和華盛頓州，沒有受到災害天氣影響，供應有保障。（記...
南加州大多數聖誕樹來自俄勒岡州和華盛頓州，沒有受到災害天氣影響，供應有保障。（記者楊青／攝影）

今年南加州聖誕樹價格雖然與去年持平，但一棵新鮮砍伐的普通聖誕樹平均也要70-90美元左右。Home Deport花園部馬丁尼茨表示，聖誕節之前幾天通常是聖誕樹大降價的時候，可以撿到大約20%的便宜。

使用植物快速補水劑，能夠大大延長新鮮聖誕樹和聖誕花環的保鮮期。（記者楊青／攝影）
使用植物快速補水劑，能夠大大延長新鮮聖誕樹和聖誕花環的保鮮期。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷各種新鮮砍伐的聖誕樹和聖誕植物已上市。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷各種新鮮砍伐的聖誕樹和聖誕植物已上市。（記者楊青／攝影）

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