我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

中國潮流風飄南加 演繹一場現代和古代時空對話

記者張宏／洛杉磯報導
活動的秀導李曦（Cissy Li，左一）、段段（左二）和其朋友們合影。（記者張宏／攝影）
活動的秀導李曦（Cissy Li，左一）、段段（左二）和其朋友們合影。（記者張宏／攝影）

國潮風吹到南加，賦予傳統中式服裝現代生命力。南加日前在工業市舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、設計師郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食吸引南加喜愛國潮的華人參加，感受一場沉浸式國潮體驗。

不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場...
不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場現代和古代的時空對話。（主辦方提供）
南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中...
南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食吸引南加喜愛國潮的華人參加，感受一場沉浸式國潮體驗。（主辦方提供）

不同族裔和年齡的模特身穿看似傳統繡花亮片卻又更符合現代人審美的國潮服裝，演繹一場現代和古代的時空對話。東方境洛杉磯主理人段段表示，這次展示的東方境郭培聯名款、東方境盛唐牡丹絲絨珠片和手繡等系列服飾，力求為觀眾帶來一場穿越時空的東方美學盛宴，以中國傳統美學為基石，融合現代設計語言，當模特們身著富有質感的面料行走在T台上，能喚起觀眾對東方古老文化的興趣，彰顯出「Made in China」的創新力量，也幫助海外華人找到自己的文化歸屬感。

南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中...
南加日前舉辦一場國潮時尚盛宴，匯集東方境、郭培服裝和Iris&Evan珠寶等在中國頗具影響力的國潮品牌，通過服裝和中式美食讓南加華人感受沉浸式體驗。（主辦方提供）
東方境洛杉磯主理人段段（前排右三）和模特們合影。（主辦方提供）
東方境洛杉磯主理人段段（前排右三）和模特們合影。（主辦方提供）

現場模特所佩戴的珠寶首飾，是由古珠和古錢幣搭配不同寶石結合成的新中式珠寶。創辦人Eva Qin喜歡收集古錢幣，她認為這些古錢幣代表著歷史和時光的珍貴記憶，每一枚都散發著獨特的魅力。

模特身穿絲絨刺繡服裝。（主辦方提供）
模特身穿絲絨刺繡服裝。（主辦方提供）
現場參與來賓也身穿國潮風格服裝。（記者張宏／攝影）
現場參與來賓也身穿國潮風格服裝。（記者張宏／攝影）

現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。華人Tina徐表示，中國近年興起的國潮服飾，不僅符合她的審美，更方便日常生活，如她最近購入的一件牡丹繡花中式外套非常百搭，且有很高的回頭率。

現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／...
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／攝影）
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／...
現場還搭配中式圖樣的美食，如福袋燒賣和點心等，讓大家沉浸式感受國潮。（記者張宏／攝影）

南加 華人 洛杉磯

上一則

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

下一則

江婷會計師專精IRS查稅 幫客戶健全財務結構

延伸閱讀

南加冒牌房產仲介 專挑這天盜竊珠寶

南加冒牌房產仲介 專挑這天盜竊珠寶
陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出

陳智權「永恆的花園」 寶爾博物館展出
洪玉玲 台體育局長愛收藏礦石 擁珠寶鑑定證照

洪玉玲 台體育局長愛收藏礦石 擁珠寶鑑定證照
西班牙MANGO「衣」靠AI模特 服裝設計也借助人工智慧

西班牙MANGO「衣」靠AI模特 服裝設計也借助人工智慧
昌興珠寶OMEGA海馬系列 邂逅秋色防水深度達6000米

昌興珠寶OMEGA海馬系列 邂逅秋色防水深度達6000米
王室訂製37克拉卡地亞祖母綠 暌違55年現身佳士得日內瓦珠寶拍賣

王室訂製37克拉卡地亞祖母綠 暌違55年現身佳士得日內瓦珠寶拍賣

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？