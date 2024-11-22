送小孩刮刮樂 違法且易嗜賭

年底假期的特別版刮刮樂。（加州彩券局）

越接近年底長假，樂透刮刮樂就越有可能被當成禮物送給小孩。但是此舉不但可能種下日後沉迷賭博的種子，會觸犯加州刑法。

加州彩券局（California Lottery）近日特別強調，雖然他們為了應景而推出特別版刮刮樂，但是大人之間互贈可以，可千萬別給未成年人，因為這是犯法的行為。

彩券局指出，推出年節版刮刮樂是為了增加歡樂氣氛，但小孩不是適合的受贈者，不但有觸法之虞，還有可能增加日後賭博成癮的機率。「National Council on Problem Gambling」的研究指出，過早接觸博弈活動，是日後發生賭博成癮的一大原因。

避免2萬3000家經銷商販售彩券給未成年人，彩券局也已經啟動「便衣計畫」，查察不當販售行為。

彩券局成立於1984年，基於公投 37號提案的授權。2023年投入刮刮樂的成本為65億美元，是比例最高的產品。包括Powerball與Mega Millions在內，彩券收入用於教育的累積經費已經超過460億元，80%給K-12教育，14%給社區學院，其餘則分給加州州立大學與加州大學 。