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冒充房產仲介 藉看屋入室偷走屋主財物

洛杉磯訊
男子冒充房地產經紀人，盜竊價值數萬美元的珠寶財物。（取自Pexels網頁）
男子冒充房地產經紀人，盜竊價值數萬美元的珠寶財物。（取自Pexels網頁）

南加州一名男子冒充房地產經紀人，潛入多家屋主房間，偷走價值數萬美元的珠寶和其他財物。據稱，這名嫌犯還專門挑選售屋開放日實施犯案，一路從南加偷到北加，日前已被警方逮捕。

根據CBS的報導，馬連縣(Marin County)當局11月20日（周三）逮捕一名涉嫌竊盜的男子。馬連縣警察局辦公室稱，嫌疑人上個月在房屋開放日期間，盜竊Sleepy Hollow地區的一處房屋。犯案期間，嫌犯使用化名，並表示自己與另一名對該房屋感興趣的地產經紀合作，他在參觀該處房產時，偷走價值約1萬5000美元的珠寶。

大約三周後，嫌疑人在Kent Woodlands地區一幢房屋的開放參觀中，再次使用同樣作案手段。警方稱，嫌犯在這起入室盜竊案中，偷走價值約1萬美元的珠寶和支票。

調查人員確定嫌犯蹤跡，並追蹤到他在核桃溪（Walnut Creek）一家酒店的落腳地，20日終於逮捕嫌犯Joshua Lamont。警方在搜查酒店房間時，找到第二起入室盜竊案的證據、以及嫌疑人在灣區多家當舖的收據。

冒充房產仲介的嫌犯Lamont，涉嫌兩項入室竊盜罪；同時他還有南加當局簽發的逮捕令，因在聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）、聖地牙哥縣犯下類似罪行。目前Lamont被關在馬連縣監獄。警方表示，他們還在繼續尋找其他被竊物品。根據監獄記錄，Lamont是50歲的聖地牙哥居民，目前保釋金定為40萬美元，當局沒有透露他何時將出庭受審。

南加 監獄 聖地牙哥

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