漲薪提案未過 選民：避免通膨加劇

提高快餐業及小企業員工時薪提案未獲加州選民通過。（美聯社）

加州 32號提案擬將時薪調高至18美元未通過。加州作為民主黨大本營，調高時薪提高勞工待遇沒有獲選民支持，南加部分華人 公司、企業經營者認為，選民擔心該提案會進一步推升通脹加劇、就業機會減少，經濟形勢更加惡化。

華人餐飲業者任雪梅表示，如果32號提案通過，更多餐廳就會倒閉。尤其華人餐廳，因為員工時薪調高成本上升，而業者不敢對餐飲價格調高，擔心顧客減少，餐廳業績進一步下滑。如今不論是主流餐飲連鎖店，還是其它獨立經營餐館，價格都在上升，顧客因為餐飲上漲較少光顧，最終餐廳利潤下滑勢必導致關門歇業。若調漲最低時薪 ，進而推升餐飲運營成本導致價格上漲。

民選官員陳正治也是公司業者，他認為，加州現在物價已經太高，如果再調漲最低時薪，就會進一步推升物價上漲。而贊成提高最低時薪的選民，很多是享受最低時薪的人，而很多反對者是企業主。以洛杉磯縣為例，調漲最低時薪很頻繁，但民眾仍感覺物價過高對家庭財務帶來壓力。雇主反對是因為成本會提高，多數僱員反對是因為意識到調漲時薪，會導致物價上漲更多，自身受害更大。

民選官員陳介飛也是物業管理公司業者，他認為，在2024年早些時候，曾有一場非常引人注目的提高最低時薪運動，目的是將快餐業僱員的最低時薪提高到20美元。基於這一點，加上持續通貨膨脹，可能導致選民在這個議題上出現了疲勞感。選民似乎更傾向支持那些會略微提高房產稅的地方公債提案，而不是那些他們認為會導致整體推高餐飲價格上漲的提案。

律師劉龍珠表示，如果調高最低時薪至18美元，就會導致公司運營成本進一步提高，公司如果運營不下去，業者或考慮將公司搬到外州。加州很多中小型企業利潤本來就微薄，一旦經營困難，就會遷走或者停業。公司停業也會導致失業人數上升。剩餘的未倒閉企業競爭也會加劇，令失業者更難找到工作，經濟進一步惡化。此外，這次針對32提案遭選民反對，說明中小企業者投票率高，保護企業利益意識更強。

橙縣森林湖市市議員于淼也經營自己的諮詢公司，他表示，實際上是否贊同提高最低時薪的提案與黨派沒有關係。32號提案沒有通過，說明加州多數選民對政府實施「一刀切」的做法，以及通脹加劇生活消費高漲的情況表達不滿。比如橙縣森林湖地區屬於消費水平比較高地區，當地多當地公司僱員的最低時薪要高於18美元，但這是市場調節的結果。而政府一刀切地提供最低時薪，勢必對很多行業造成損害。