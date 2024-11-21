調漲最低薪提案失利 企業主：反映經濟現實考量

加州擬調升員工時薪標準，但是提案公投未通過。圖為一家美國快餐館的徵人廣告。（本報資料照）

將最低工資提高至每小時18元的32號提案，在支持進步政策的深藍加州 意外遭否決，引發各界關注。受訪的中小企業主紛紛表示，這項結果顯示選民開始思考工資政策的連鎖效應，擔心在當前通膨壓力下，強制性調薪可能進一步推高物價，影響整體經濟環境。

富達保險 資深風險規畫師游蕙綾表示，從企業風險管理的角度看，此提案的否決對於中小企業來說是一種短期內減壓的結果。她指出，最低工資的快速提升雖然有助於改善勞工待遇，但同時也可能導致人力成本大幅增加，對中小企業形成嚴峻挑戰。她還補充，工資提升後，與薪資相關的保險費用如工人賠償保險費率也可能隨之上漲，加劇企業經營壓力。

權威保險負責人裴映棋則指出，中小企業面臨的經濟壓力和民眾對現狀的不滿，是提案未通過的主要原因。她強調，加州傳統上支持進步法案，但此次結果顯示出經濟環境的變化以及選民對政策效果的不滿。裴映棋提到，作為一家經營了32年的小型企業，她深刻感受到加州政策對雇主和房東帶來的不利影響，特別是在高昂的勞工成本和通膨壓力下，越來越多的企業選擇遷往像德州等成本更低的州。

裴映棋表示，加州最低工資增幅過大，對小型企業造成巨大壓力，尤其是在通膨和物價飆升的背景下，企業不僅難以吸引人才，還面臨利潤被壓縮的挑戰。她進一步指出，加州最低薪資的增幅遠超全國平均水平，對小型企業來說是沉重負擔。「16到18美元的增幅對小型企業是巨大的跳躍，尤其是在通膨和物價高漲的背景下，企業主不僅難以招募人才，還面臨利潤被不斷壓縮的困境。」她認為，本次投票 顯示選民對現行政策的不滿正在增長，選民趨向務實，開始考慮政策對自身利益的影響。她進一步提到，即使企業薪資高於最低工資標準，也不得不隨市場環境不斷調整薪資，快速增長的趨勢讓每位企業主都面臨沉重壓力。

而本次投票中有七項法案的結果傾向共和黨的立場，裴映棋認為這顯示出選民對現行政策的普遍失望。「人民變得更加務實和聰明。他們認識到政策直接影響自己的生活，因此作出更符合自身利益的選擇。」游蕙綾則認為，提案未通過也為企業主提供了更多時間適應市場環境，避免一次性的高成本衝擊。同時，她建議希望提升員工福利的企業，可以採用更靈活的福利方案或加強員工培訓，並審視現有保險政策，以便在控制成本的同時為企業與員工提供全面保障。