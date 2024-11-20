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南加監獄耗資2.5億升級 配備平板電腦

爾灣市訊
新監獄預計於12月初開放使用。（橙縣警局）
新監獄預計於12月初開放使用。（橙縣警局）

南加州橙縣一所即將開放的新監獄通過升級現代化視訊設備，為訪客提供與囚犯互動的新方式。

橙縣警局19日透過新聞稿表示，新開放的穆斯克監獄（James A. Musick ）是爾灣市的一所中等安全監獄，占地32萬4000平方英尺的設施，包括896個床位、受監管的住房單元以及現代化醫療設施。監獄的三側被爾灣市包圍，另一側被森林湖市的Bake Parkway包圍。

根據警局資料，升級工程耗資2億5600萬美元，利用全新的現代化設備取代了舊設施。與典型的在訪客和囚犯之間設置窗戶的監獄探視區不同，訪客將透過平板電腦設備與囚犯交流，而囚犯則只需留在自己的住房單元中。

監獄內的現代化設備還包括人體掃描儀，與機場安檢設備類似，可以對非法違禁犯進行侵入性較小的搜查。

此外，新監獄的設計最大限度地減少了囚犯的活動，盡量將囚犯留在生活區域內。 比如，監獄食堂被設置在起居區，這樣監獄管理人員就不必護送囚犯去另一個地方就餐，也無需在轉移囚犯的過程中封鎖監獄的其他區域。

每個住房單元都將配備專人，每天24 小時均有人留守，以便與被監禁者直接互動，鼓勵積極行為，並在問題升級之前發現任何潛在問題。

官員表示，新監獄的設計考慮了囚犯的康復，監獄內「採用柔和的色彩，可移動家具……不是工業材料和不銹鋼。」還添置了大型彩色壁畫和自然光藝術作品，創造一個平靜的環境。

穆斯克監獄於1963年啟用，這裡曾經是距離任何建制城市數英里的一片未開發區域，最初是一座最低安全級別的監獄。 一名前僱員曾表示，囚犯可以自由活動。據稱，豎起的柵欄只是為了防止附近的牛吃監獄裡種植的農產品。

舊的穆斯克監獄於2019年關閉，2020年8月開始翻新，資金來源於國家撥款和橙縣資金。 橙縣警局預計新監獄將於12月初之前開放使用。

訪客將透過平板電腦設備與囚犯交流。（截圖取自KTLA電視台）
訪客將透過平板電腦設備與囚犯交流。（截圖取自KTLA電視台）

監獄 橙縣 爾灣

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