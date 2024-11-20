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洛縣新檢長 盼重審梅南德茲兄弟案

編譯陳盈霖／綜合報導
梅南德茲兄弟（左為Erik，右為Lyle）殺害父母一案重新引發關注。（加州懲教廳CDCR）
梅南德茲兄弟（左為Erik，右為Lyle）殺害父母一案重新引發關注。（加州懲教廳CDCR）

數十年前引發各界關注的比佛山（Beverly Hills）居民梅南德茲兄弟（Erik and Lyle Menendez）弒父母案，兩人的假釋申請，恐因洛縣檢察長換人出現變數。

上個月末，時任洛縣檢察長賈斯康（George Cascon）辦公室提出申請，要求將兩兄弟刑期改為可假釋的無期徒刑，給他們帶來一線希望，然不到兩周後賈斯康敗選。新任洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，若此案在12月2日上任前未解決，他希望審查多達數千頁的案件機密檔案和庭審記錄，並與檢察官、執法人員、辯護律師與受害者交談後再提出建議。若有必要，他可能會要求法官延後原訂12月11日舉行的重新判刑聽證會。

兩兄弟代表律師蓋拉格茲（Mark Geragos）11月15日表示，他的當事人對檢察長辦公室即將變化持「審慎樂觀」態度。「所有審查過此案者都得出相同結論，一名理性的人（霍克曼）也會得出相同結論，意即他們該被釋放。」

1989年，當時21歲與18歲的梅南德茲兄弟因槍殺擔任RCA唱片公司高管的父母，荷西與凱蒂（Jose and Kitty Menendez）成為全國焦點。他們律師聲稱，兩兄弟是父親性虐待受害者，槍殺屬自衛。首次審判陪審團無法達成一致，第二次審判，陪審團同意兩兄弟犯下一級謀殺罪。如今這對分別為56歲與53歲兄弟於聖地牙縣監獄服刑，不得假釋。

今年10月，賈斯康宣布將請求法官將他們刑期減為可假釋的無期徒刑，由於他們犯案時年齡均不足26歲，若刑期減輕將有資格立即被釋放。州假釋委員會（State parole board）仍需決定是否批准他們釋放，批准後還需交由州長紐森（Gavin Newsom）同意。

賈斯康說，重審的決定基於一封Erik多年前寫給堂兄弟的信，據稱證實其父親性虐待指控，及拉丁流行音樂團體Menudo一名前成員，近期聲稱1980年代青少年時期，曾被荷西強暴的說詞。

辯護團隊還尋求其他法律途徑。11月25日，法官將聽取一項撤銷定罪並重新審判的動議，理由是兩兄弟在第二次審判中不被允許提供證據，證明荷西曾性虐待他們。辯護團隊還向州長提出特赦。紐森辦公室稱，特赦申請是保密的，無法討論此案。

洛縣 紐森 監獄

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