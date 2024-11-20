躲避人群 山獅改變作息漸變夜行動物

戴維斯加大近日刊登在科學期刊「Biological Conservation」的論文指出，經過2011年至2018年在聖塔蒙尼卡山區的觀察後，發現當地棲息的山獅正在適應愈來愈密集的人類活動，包括改在深夜才離開棲地，或是入夜與破曉才外出覓食，以免撞見人類。

報告指出，因為大洛杉磯 地區進入山區的休閒活動愈來愈多，山獅自覺地調整行動模式，以避免與人類碰頭，或是地盤重疊。人類活動愈密集的地區，山獅愈傾向夜間活動，離人群較遠的山獅則仍然會在日間活動。

另外，母獅更傾向在入夜與破曉時分活動，以避開雄性山獅，因為雄性可能傷害母獅與小獅。公獅的活動時間則趨於夜半時分，因為牠們不想跟人類接觸，特別是在人類入山休閒活動愈來愈多之後。

論文領銜作者、博士候選人Ellie Bolas表示，面對人類活動愈來愈多，山獅的對應行動是想與人類共享同一塊地區，因此他們發現的轉變代表山獅正試圖與人類共存。

研究的觀察對象是在聖塔蒙尼卡山區（Santa Monica Mountains）與周邊地區活動的22隻山獅，觀察期間長達八年，數據則來自配有GPS與速度計的頸圈，同時並追蹤與量化該地的人類活動，如果當事人同意，則會讓他們戴上GPS追蹤裝置。

Griffith Park是人類休閒活動最密集的地區，Santa Susan Mountains與Los Padres National Forest則是最低的地區，深夜活動最少的一群是聖塔蒙尼卡山區的母獅，活動時間多為入夜與破曉時分，以避開公獅與人類。

最常在深夜活動的則是人類活動最高、又鄰近住宅與高速公路地區的兩隻公獅，牠們倆也是紀錄上活動範圍最小的成年公獅。牠們與其他山獅活動模式，明確顯示出牠們不想與人類接觸，也不想與人類「混熟」。

聖塔蒙尼卡山區國家休閒地區的管理長與論文共同作者Seth Riley表示，他們的研究發現，除了車禍之外，人類還有哪些行為會影響到山獅活動的。他也強調，研究結果卻也發現，在大都會 區中的山獅如何自我調整以求繼續生存，反映出山獅的調適能力。

雖然研究發現山獅會自我調整，但作者們也呼籲，人類應該以善意回報，方法包括入夜、凌晨時分，人類進入山林時要更容易被發現，夜間行駛時也要更加注意出沒的山獅，就算看似無害的休閒活動，也會增加山獅的壓力。