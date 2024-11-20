我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

躲避人群 山獅改變作息漸變夜行動物

編譯胡立宗／綜合報導

戴維斯加大近日刊登在科學期刊「Biological Conservation」的論文指出，經過2011年至2018年在聖塔蒙尼卡山區的觀察後，發現當地棲息的山獅正在適應愈來愈密集的人類活動，包括改在深夜才離開棲地，或是入夜與破曉才外出覓食，以免撞見人類。

報告指出，因為大洛杉磯地區進入山區的休閒活動愈來愈多，山獅自覺地調整行動模式，以避免與人類碰頭，或是地盤重疊。人類活動愈密集的地區，山獅愈傾向夜間活動，離人群較遠的山獅則仍然會在日間活動。

另外，母獅更傾向在入夜與破曉時分活動，以避開雄性山獅，因為雄性可能傷害母獅與小獅。公獅的活動時間則趨於夜半時分，因為牠們不想跟人類接觸，特別是在人類入山休閒活動愈來愈多之後。

論文領銜作者、博士候選人Ellie Bolas表示，面對人類活動愈來愈多，山獅的對應行動是想與人類共享同一塊地區，因此他們發現的轉變代表山獅正試圖與人類共存。

研究的觀察對象是在聖塔蒙尼卡山區（Santa Monica Mountains）與周邊地區活動的22隻山獅，觀察期間長達八年，數據則來自配有GPS與速度計的頸圈，同時並追蹤與量化該地的人類活動，如果當事人同意，則會讓他們戴上GPS追蹤裝置。

Griffith Park是人類休閒活動最密集的地區，Santa Susan Mountains與Los Padres National Forest則是最低的地區，深夜活動最少的一群是聖塔蒙尼卡山區的母獅，活動時間多為入夜與破曉時分，以避開公獅與人類。

最常在深夜活動的則是人類活動最高、又鄰近住宅與高速公路地區的兩隻公獅，牠們倆也是紀錄上活動範圍最小的成年公獅。牠們與其他山獅活動模式，明確顯示出牠們不想與人類接觸，也不想與人類「混熟」。

聖塔蒙尼卡山區國家休閒地區的管理長與論文共同作者Seth Riley表示，他們的研究發現，除了車禍之外，人類還有哪些行為會影響到山獅活動的。他也強調，研究結果卻也發現，在大都會區中的山獅如何自我調整以求繼續生存，反映出山獅的調適能力。

雖然研究發現山獅會自我調整，但作者們也呼籲，人類應該以善意回報，方法包括入夜、凌晨時分，人類進入山林時要更容易被發現，夜間行駛時也要更加注意出沒的山獅，就算看似無害的休閒活動，也會增加山獅的壓力。

大都會 洛杉磯

上一則

洛杉磯車展 KIA美國發布5款新車型

下一則

南加監獄耗資2.5億升級 配備平板電腦

延伸閱讀

山獅橙縣社區覓食 竟被家犬趕上樹

山獅橙縣社區覓食 竟被家犬趕上樹
17歲亞裔打破親哥紀錄 成通過加州律師考試最年輕者

17歲亞裔打破親哥紀錄 成通過加州律師考試最年輕者
大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年

大規模盜竊串流服務和Wi-Fi 皇后區華男恐囚7年
冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解

冬季暴風雨來了 氣溫驟降 旱情將緩解
香港國安法最大案 初選案宣判 市民3天前排隊等旁聽

香港國安法最大案 初選案宣判 市民3天前排隊等旁聽
人類10年後壽命少1.8年 別小看抗生素抗藥性威脅

人類10年後壽命少1.8年 別小看抗生素抗藥性威脅

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種