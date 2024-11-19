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南加華人區野生瀕危鸚鵡頻遭射殺 行凶者將面臨罰款監禁

洛杉磯訊
南加華人區多隻鸚鵡遭到槍擊，部分受傷甚至死亡。(巴沙迪那野生動物救援與康復中心)
南加華人區多隻鸚鵡遭到槍擊，部分受傷甚至死亡。(巴沙迪那野生動物救援與康復中心)

近日，一系列針對野生鸚鵡的槍擊震驚南加華人區，包括巴沙迪那市及周邊多個華人聚居城市，多隻鸚鵡遭槍擊，部分受傷甚至死亡。事件引發居民不滿，促使野生動物官員及地方執法機構展開調查。

這些色彩繽紛的鸚鵡，一向被視為巴沙迪那、南巴沙迪那及周邊地區的「模範市民」，但近來卻頻頻遇襲。在一宗令人心碎的事件中，位於Los Tunas與Rosemead大道交界處，六隻鸚鵡被槍擊落，其中一隻跌落街道後，遭車輛輾過喪生。

從鸚鵡體內取出的槍彈。(巴沙迪那野生動物救援與康復中心)
從鸚鵡體內取出的槍彈。(巴沙迪那野生動物救援與康復中心)

多位居民已向當地警局報案，包括向天普市（Temple City）警局提交報告。巴沙迪那野生動物救援與康復中心（Cleo's Critter Care）創始人沃茨（Cleo Watts）表示，至少已有11隻鸚鵡因BB槍或氣槍射擊而死亡或重傷，中心接到許多鸚鵡被槍擊的報告電話。

在這些受害的鸚鵡中，有一隻失去一半翅膀。沃茨對這種無謂的暴力感到憤怒。「這些野生鸚鵡對巴沙迪那市以及當地市民的生活非常重要。牠們是社區的一部分，為什麼會有人想要槍擊牠們？」

這次襲擊事件是當地鸚鵡群體遭遇的第二波暴力。去年，一些鸚鵡因被故意掛在天普市樹上的捕鳥網纏住而死亡。如今，社交媒體流傳的監控影片顯示，一名駕駛白色卡車的男子，似乎拿著步槍般的武器對空射擊，疑似瞄準這些鳥類。

據悉，這些分布南加的紅冠鸚鵡，受聯邦「瀕危物種法案」保護。聯邦和州法律均禁止傷害或騷擾包括本地與非本地鳥類在內的受保護物種，違法者將面臨巨額罰款甚至監禁。

槍擊 天普 南加

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